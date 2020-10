Salut reforçarà l'atenció telefònica i els rastrejadors davant les queixes dels alcaldes

El Departament de Salut s'ha compromès a reforçar l'atenció telefònica i el nombre de rastrejadors per donar resposta a la pandèmia. Aquesta va ser una de les principals queixes i demandes que els alcaldes vallesans van transmetre ahir a la conselleria en el marc de la cinquena trobada que van mantenir en el Consell d'Alcaldies del Vallès Occidental.

La gerent de la Regió Sanitària Metropolitana Nord, Anna Aran, va assegurar en la roda de premsa telemàtica posterior al consell que “havíem de millorar l’accessibilitat telefònica". El president del Consell Comarcal i alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, va insistir que malgrat la situació de pandèmia “hem de ser capaços de poder revertir la situació de col·lapse que veiem”, referint-se als CAPs, on hi continua havent problemes per contactar per telèfon, tal com denuncien els usuaris.

El detall de com es traslladarà aquest reforç en el cas concret de Sabadell no es pot especificar a hores d'ara, expliquen des de Salut, perquè tot just ara comença el procés per distribuir els recursos per cada municipi o servei, que pot donar atenció a més d'una localitat. És el cas, per exemple, dels rastrejadors, que depenen del Servei de Vigilància Epidemiològica que dona servei als dos vallesos. Tanmateix, Aran va especificar que al juny ja es va reforçar aquest àmbit, però que ara cal tornar-ho a fer amb la tornada a l'escola i per seguir els brots comunitaris.

Aran, juntament amb el delegat del govern a Barcelona, Juli Fernàndez, i la directora executiva del Sector sanitari Vallès Occidental Oest, Cati Serra, van presentar el Pla d'enfortiment i transformació de l'Atenció Primària, que preveu destinar 38,7 milions d'euros en els propers tres anys (2020, 2021 i 2022) per millorar els serveis a la cronicitat, a les residències i l'àmbit tecnològic-administratiu. D'aquests diners, 4,5 milions d'euros ja s'han invertit a la regió per contractar més gestors covid i disposar de les unitats mòbils per anar a fer PCRs a les escoles.

Sabadell, en situació "continguda"

Des del Departament de Salut no es plantegen aplicar a hores d'ara noves mesures a Sabadell per controlar l'epidèmia. La situació és "alta però continguda", en paraules d'Anna Aran, però ara no preocupa cap brot. Actualment a la capital vallesana el risc de rebrot és de 256,51 punts, tenint en compte que a partir de 100 ja es considera elevat. El nombre de positius de la darrera setmana és de 120,57 casos per cada 100.000 habitants; la velocitat de reproducció (Rt), d'1,09 i el percentatge de proves que es fan que donen positiu és del 6,07%.

En els darrers dies el brot de l'escorxador va disparar els registres i segons la gerent de la regió, a partir del dia 13 d'octubre que els treballadors acabaran la quarantena "veurem que es normalitzen les dades".

Mentrestant, els tècnics de Salut continuaran expectants, analitzant les dades per si s'han de fer actuacions, que en tot cas es miraria que fossin molt focalitzades, dirigides al focus de contagis, amb accions com els cribratges en barris concrets o, encara més acotat, fent proves PCR porta a porta.

