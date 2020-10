El Sabadell s'enfonsa en dos minuts davant un Mirandés superior (0-2)

Gerra d'aigua glaçada. El Sabadell no reacciona i encaixa la quarta derrota consecutiva davant un Mirandés molt seriós que ha sentenciat amb dos gols en dos minuts. Les sensacions han estat pitjors i l'equip arlequinat ha mostrat símptomes d'impotència, sense generar gairebé perill. El debut d'Stoichkov no ha estat suficient.

Victor Garcia i Adri Cuevas s'han convertit en les principals novetats -a més de la tornada de Pierre Cornud- de l'onze arlequinat. Això ha provocat un canvi de dibuix, amb l'endarreriment d'Óscar Rubio al lateral dret mentre Víctor tenia plena llibertat en tasques ofensives pel carril dret i, de fet, ha estat l'home més actiu en una primera part que ha derivat en una autèntica batalla tàctica per la possessió de la pilota, gran objectiu d'ambdós equips.

Antonio Hidalgo fins i tot ha introduït una variant en la sortida de pilota: Grego Sierra ha actuat per davant de la línia defensiva. El sistema es reconvertia en una espècie de 4-1-4-1, però també podíem veure a Adri Cuevas molt avançat, a vegades com un segon punta. La mobilitat de Juan Hernández i Guruzeta, però, no ha estat suficient per trencar el sistema defensiu burgalès. De nou ha faltat profunditat i pólvora.

Podem parlar d'un interessant intercanvi de domini i bones intencions, però sense ocasions clares. Ni Mackay ni Raúl Lizoain s'han sentit exigits. La millor opció del Sabadell ha arribat en l'última acció del primer temps quan una centrada de Cornud l'ha caçat Víctor Garcia dins de l'àrea i la seva rematada a la mitja volta, amb molta intenció, s'ha estavellat en les cames d'un defensa.

No ha canviat massa el guió a la segona meitat. Fins i tot ha sortit millor el Mirandés, que ha protagonitzat les dues primeres arribades a l'àrea obligant a intervenir a Ian Mackay. El porter gallec ha aturat un perillós xut creuat de Schutte. El Sabadell, en canvi, ha perdut pistonada i Antonio Hidalgo ha decidit buscar revulsius des de la banqueta. Primer amb l'entrada d'Edgar i Néstor i després amb el debut d'Stoichkov en una aposta clarament ofensiva. També han aparegut Aarón Rey i Ángel Martínez esgotant els cinc canvis. Però la tendència del partit s'ha inclinat del cantó visitant. Un gol anul·lat per fora de joc de Jirka ha sigut tot un avís. El Mirandés ha clavat l'estocada en dues accions consecutives. Un cop de cap de Pablo Martínez, tot sol dins de l'àrea, ha significat el 0-1 i dos minuts després, una canonada de Víctor Gómez des de fora de l'àrea ha superat Mackay després de tocar el pal dret.

Una patacada mortífera per un Sabadell que ha posat orgull en els últims minuts i fins i tot ha forçat la millor intervenció del porter Lizoain en un xut llunyà de Néstor. El partit, però, ja estava sentenciat. Una derrota inapel·lable que deixa el conjunt d'Hidalgo en una situació delicada en aquest inici de temporada. Els dos pròxims duels seran al Carlos Belmonte d'Albacete (dissabte 17, 16 hores) i el dimecres 21 a la Creu Alta davant l'Alcorcón en la primera jornada intersetmanal de la lliga. Tocarà aixecar-se.

Fitxa tècnica:

Sabadell: Mackay; Ó. Rubio, Aleix Coch, Juan Ibiza, Cornud, Grego Sierra (Ángel Martínez, m. 70), Victor Garcia (Aarón Rey, m. 70), Adri Cuevas (Stoichkov, m. 62), Guruzeta (Edgar, m. 57), Undabarrena i Juan Hernández (Néstor, m. 75).

Mirandés: Raúl Lizoain; Víctor, Berrocal, Vivian, J. Jiménez, Messeguer, Iván Martín, Javi Muñoz (Caballero, m. 90), Schutte (Moreno, m. 82), M. Ezzarfani (Pablo Martínez, m. 46) i Jirka (P. Trigueros, m. 82).

Àrbitre: Iosu Galech Apezteguía, comitè navarrès. Grogues: Cornud, Aarón Rey.

Gols: 0-1, minut 75: Pablo Martínez; 0-2, minut 77: Víctor Gómez.

Incidències: Estadi Nova Creu Alta. Partit disputat a porta tancada.

