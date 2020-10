Núria Graham i DJ Spacer: així es va viure la primera gran dosi musical del RES

Et vas perdre la primera dosi musical del festival Resposta Entròpica Sonora (RES)? Ens sap greu! Tanmateix, et fem un favor i t'ensenyem com va ser en aquesta galeria de fotos de Victòria Rovira. Menjar, cervesa i concerts! Et sabrà greu no haver-hi estat...

Publicitat

Va desflorar el festival la Dj Spacer. La sabadellenca jugava a casa i, com se sol dir en aquestes ocasions, dominant l'elèctrònica se la va veure molt còmoda. I els espectadors ho van saber gaudir. Però més còmoda devia estar la cantant osonenca Núria Graham, que a dalt de l'escenari, natural i espontània, abans d'alguns temes es dirigia al públic com si els conegués de tota la vida. El format intimista del RES, el germà petit de l'Embassa't, regala moments màgics.

Publicitat