Rehabilitar l’Artèxtil costaria avui més de 5 milions d’euros

Remodelar l’Artèxtil per acollir el nou grau d’Infermeria (UAB) costaria més de 5 milions d’euros. És l’estimació d’un estudi realitzat pels serveis tècnics de l’Ajuntament. Segons ha pogut saber aquest diari, la rehabilitació de l’antiga fàbrica –amb més de 80 anys d’antiguitat– tindria un cost d’uns 650 euros per metre quadrat. L’edifici està protegit en el Pla de Patrimoni, el que fa que la seva restauració sigui més complexa: l’actuació haurà de respectar la façana exterior, així com l’estil arquitectònic modernista dels racons de la nau. L’edifici està en bon estat, però caldrà una repassada general abans de donar-li un nou ús.

L’Ajuntament de Sabadell, la UAB i l’hospital Parc Taulí coincideixen a instal·lar el grau d’Infermeria a Sabadell. Ara per ara, no se sap si els estudis es traslladaran i qui pagarà la rehabilitació de l’edifici. La decisió final dependrà dels departaments de Salut i d’Universitats de la Generalitat. La nau principal de l’Artèxtil ja va costar 3,2 milions d’euros a les arques municipals. Les converses entre els governs sabadellenc i català encara estan a l’inici.

La inversió a l’Artèxtil seria elevada, però quedaria per sota d’altres actuacions sobre el patrimoni a Sabadell. L’Ajuntament va aprovar les obres a l’exterior del Vapor Pissit el passat juny per 1,18 milions d’euros –una despesa de 986 euros per metre quadrat–. En el cas de la recuperació de l’edifici de la plaça de Jean Piaget, on anirà l’oficina de Participació i Atenció Ciutadana, la licitació va ser d’1,77 milions d’euros (3.873 euros per metre quadrat, multiplicant per sis la previsió per a l’Artèxtil).

Un campus de ciències mèdiques

L’Artèxtil té una superfície disponible d’uns 8.000 metres quadrats, quatre vegades les instal·lacions de la UAB a l’hospital Parc Taulí. Actualment s’instrueixen classes de Medicina als edificis Victòria Eugènia i VII Centenari de la mateixa corporació sanitària.

Les dimensions de l’Artèxtil han portat el Govern municipal a plantejar-se un objectiu més ambiciós: convertir l’edifici en un campus dedicat a les ciències mèdiques. La instal·lació del grau d’Infermeria seria la primera pedra per poder ampliar l’oferta universitària de la ciutat. El nou campus sabadellenc estaria vinculat a la UAB i seria públic, segons explica l’alcaldessa, Marta Farrés. I serà just a tocar de l’hospital Parc Taulí: “Es crearan aliances i sinergies en un espai de transformació de l’eix entre la Gran Via i el Ripoll”, augura.

