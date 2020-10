Càritas incorpora Joan Saborido i Francesc Flotats a la seva direcció

Càritas Diocesana de Terrassa ha incorporat a la seva direcció el sabadellenc Joan Sabordio i el matadeperenc Francesc Flotats. Es tracta de dos canvis que el bisbe de Terrassa, Monsenyor Josep Àngel Saiz Meneses, ha fet a petició del director general de l'entitat, Francesc Llonch.

Joan Saborido és membre de la junta de Càritas Sabadell des de fa més de 10 anys. És economista i durant la seva etapa professional ha estat vinculat majoritàriament al Banc Sabadell. Va ser representant del banc a Londres i posteriorment director d’Internacional, de Relacions amb els Accionistes i finalment, director de Comunicació. També ha participat en diverses entitats de Sabadell i Matadepera, entre elles la mateixa Càritas, l’Aula de la Gent Gran, la Fundació Bosch i Cardellach i Via Vallès. Col·labora amb Càritas com a adjunt a direcció assumint la responsabilitat de l’àrea econòmica i de l'empresa d’inserció APASOMI.

D'altra banda, Francesc Flotats és voluntari de Càritas Matadepera des de fa més de 13 anys. Com a enginyer tèxtil ha treballat en el sector industrial i ha format part de patronats i juntes de diferents entitats com la Fundació Busquets, de la qual és patró des de fa més de 12 anys. S’implica amb Càritas Diocesana com a sotsdirector i responsable de l’àrea social.

Amb aquestes incorporacions, Càritas destaca que la seva tasca queda reforçada per assumir els nous reptes que la situació actual presenta.

