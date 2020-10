Demanen un any de presó per a la fotoperiodista Mireia Comas

La fiscalia demana un any de presó per a la fotoperiodista Mireia Comas, col·laboradora del Diari de Sabadell., i que està acusada d'atemptat a l'autoritat. Comas va ser detinguda aquest dimarts, 13 d'octubre, quan feia un reportatge sobre l'ocupació d'un immoble a Terrassa.

Els fets van passar en un pis situat al carrer Àngel Guimerà del barri de Can Palet. Comas està elaborant un reportatge sobre grups de joves migrants a Terrassa, motiu pel qual es va desplaçar fins el lloc on li havien comunicat que els Mossos d'Esquadra estaven duent a terme el desallotjament d'un immoble que s'havia ocupat la nit abans.

"En arribar vaig veure la porta del bloc de pisos oberta, i al mateix replà hi havia uns agents amb la noia que havia ocupat el pis a dins, em vaig acreditar com a fotoperiodista i em van deixar entrar", explica Comas en declaracions al D.S., assegurant que es va acreditar. No obstant, un cop dins li van dir que no podia fer fotografies. "La situació era cada cop més tensa, jo no havia fet ni una sola foto, i un agent va dir que em duguessin al pis de dalt i em retinguessin, vaig voler sortir al carrer i una mossa em va barrar el pas, va haver-hi un xoc i es va tornar boja, em va fer un placatge, em va encastar contra la paret i amb el colze m'ofegava", relata.

Acte seguit la fan emmanillar, i després d'una estona al mateix immoble la van traslladar al cotxe patrulla, explica. "Em van tenir a dins, amb el cinturó i emmanillada amb les mans a l'esquena", apunta. Posteriorment, la van traslladar a la comissaria del cos a Terrassa: "A les 20 h em van deixar anar tenint en compte que tinc tres fills i que no havia causat cap problema a la comissaria", apunta. En aquell moment també van alliberar la noia que havia ocupat l'immoble.

Aquest mateix dimecres hi ha hagut una vista ràpida davant del jutjat de guàrdia de Terrassa. "Els mossos diuen que vaig agafar l'agent per l'armilla, que la vaig encastar contra la paret, que es va desfer de mi i que m'hi vaig abraonar i li vaig clavar cops de puny, que hi ha un informe de lesions i que ha causat baixa per quatre dies amb mal a l'espatlla, però jo peso 54 quilos i amb prou feines podria empènyer un agent", apunta Comas.

Els Mossos justifiquen la detenció

Fonts dels Mossos d'Esquadra consultades pel D.S. assenyalen que Comas va ser detinguda per empènyer fins en dues ocasions l'agent en el marc de la detenció que s'estava produint a l'interior de l'immoble. "L'objectiu de l'agent era protegir l'espai de la detenció i que aquesta es produís de la manera més ràpida i menys lesiva possible sense que ningú extern hi intervingués", detallen fonts del cos.

La detinguda, però, nega els fets: "Porto 20 anys treballant amb policia al costat jo tinc caràcter, però sé com les gasten", afegeix. Amb tot, s'ha agendat el judici per al proper 2 de desembre al jutjat número 3 de Terrassa, on s'afrontarà als càrrecs d'atemptat a l'autoritat, motiu pel qual la fiscalia li demana una pena d'un any de presó i una multa de 170 euros per lesions a l'agent.

