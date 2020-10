La vacunació de la grip també es farà en centres cívics per esquivar el coronavirus

La campanya de la grip d'enguany incorpora alguns centres cívics com a principal novetat. Seran els punts de vacunació de les àrees bàsiques de salut on costi més mantenir la separació necessària dels possibles casos de coronavirus en els CAPs. La campanya arrenca avui a Catalunya i a Sabadell ho farà en els propers dies. A hores d'ara s'està acabant de tancar tots els serrells i avui al migdia primer Salut, en l'àmbit català, i després l'Ajuntament, a escala local, donaran a conèixer els detalls de la campanya.

En els darrers mesos l'Ajuntament i el Departament de Salut han estat treballant en com serà la campanya de la grip d'aquest any. El consistori va oferir espais municipals per tal d'evitar al màxim que la població vagi als centres d'atenció primària, saturats amb la gestió de la pandèmia. Alhora, la vacunació de la grip es dirigeix a infants i persones grans, col·lectius de risc que cal allunyar del coronavirus.

On hi haurà canvis?

Les converses entre institucions van continuar ahir a la tarda en una nova sessió telemàtica del Consell de Salut de Sabadell, amb tots els agents implicats i les entitats socials. Segons pot avançar eI D.S., el resultat és que a la Creu Alta, la Concòrdia i Torre-romeu (La Serra) la vacunació es farà als centres cívics d'aquests barris. A Sant Oleguer es farà a l'edifici del costat, on hi ha el Complex Gent Gran, i a Can Rull s'instal·larà una carpa al costat del CAP.

En la resta de barris no mencionats anteriorment (Centre, Gràcia, Merinals, Ca n'Oriac, Nord, Sud i Sant Fèlix) la vacunació es farà al mateix centre d'atenció primària perquè les autoritats garanteixen el doble circuit, amb diferents accessos, per tal d'evitar contagis als centres.

Cita prèvia

Previsiblement la vacunació es farà mitjançant la cita prèvia per tal d'evitar aglomeracions i agilitzar els processos.

La manera en què es farà la campanya a Sabadell és similar a Terrassa o Lleida, per exemple, que també utilitzaran els centres cívics i algunes biblioteques com a ambulatoris provisionals.

