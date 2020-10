ERC planteja les seves mesures per ajudar empreses i particulars

Esquerra Republicana plantejarà un seguit de mesures al Govern de Sabadell per minimitzar l'impacte que les noves mesures impulsades per la Generalitat per frenar l'expansió del coronavirus. Es tracta d'un seguit d'iniciatives que tenen com objectiu reduir l'afectació en empreses i particulars.

La mesura estrella és un val de 20 euros que es repartiria a totes les famílies de Sabadell, i que tenen per objectiu bonificar aquest import en compres que es duguin a terme en el petit i mitjà comerç de la ciutat. La mesura ja s'ha fet en municipis veïns, com ara Sant Cugat del Vallès.

"A Sabadell calculem que hi ha unes 85.000 famílies o unitats de convivència", destaca el portaveu del grup municipal, Gabriel Fernàndez, que apunta que amb una inversió municipal de 1,7 milions d'euros de l'Ajuntament es generaria un impacte de mínim 3,5 milions d'euros en els establiments adherits, donat que el val es bescanviaria en concepte de descompte del 50% en una compra. Fonts de l'Ajuntament consultades han apuntat que aquesta és una opció que ja estan treballant per implementar en els propers mesos, també conscients de l'èxit que ha tingut a Sant Cugat.

La formació també creu que cal ajudar els comerços amb més de tres treballadors amb un conjunt de subvencions o aportacions fetes des de l'administració municipal, i que se sumin a les que ja arriben d'administracions superiors. En aquest sentit, també es planteja autoritzar les botigues a poder utilitzar part de la via pública sense cap cost afegit.

"Més que mai, ara cal dinamitzar les empreses de la ciutat i fomentar que circulin els diners en el mercat local", ha assenyalat Fernàndez.

Altres mesures econòmiques

La formació també presentarà un seguit de plantejaments, que traslladarà a la comissió informativa d'Economia i Administració Electrònica del dia 27 d'octubre. Així, es proposarà rebaixar l'IBI amb bonificacions a empreses i particulars que facin servir energies renovables, i de retruc fomentar el lloguer a preus assequibles sempre i quan també comptin amb aquests sistemes d'obtenció d'energia. "Preveiem que la bonificació sigui del 95%", apunta la regidora Èlia Soriano.

També aposten per incentivar la contractació estable amb una modificació de l'IAE a les empreses que passin contractes temporals a contractes fixes. A banda, en no tenir guanys per l'impost turístic perquè no hi ha massa turistes, proposen deixar-lo d'aplicar.

Aposten, d'altra banda, per impulsar una taxa d'última milla a les empreses de comerç electrònic que comercialitzen a Sabadell, desincentivant, així, les empreses que venen per Internet. "Cada municipi resol d'una manera o altra, amb una taxa que va al municipi perquè es fan servir uns recursos del lloc", apunta Soriano.

Per últim, aposten per una tarifació social progressiva i equitativa, i fer que les empreses nombroses i monoparentals, així com les vulnerables, es puguin beneficiar de bonificacions i descomptes diversos.

