El Quartet Calders reprèn la música de cambra al Principal

A poc a poc, tots els grans cicles anuals van recobrant el pols. Demà divendres (21 h) al Teatre Principal és el torn de la Temporada de Cambra, que organitzen les Joventuts Musicals.

I ho farà de la mà del Quartet Calders –anomenat així en honor a l’escriptor català Pere Calders–, entitat fundada l’estiu del 2018 a Barcelona. El formen les violinistes Júlia Álvaro i Lia Manchón, el violista Alex Rodríguez i el violoncel·lista sabadellenc Miquel Felip.

“Són un grup molt jove i assagen aquí, fet pel qual estan molt vinculats a la ciutat”, explica Joana Soler, presidenta de les Joventuts. La identitat del grup rau en l’aprofundiment de la comprensió i realització de l’obra musical com una unitat total en ella mateixa des del llenguatge de cada compositor. Des dels grans, com el pare de la formació –Haydn–, fins a dos revolucionaris musicals que van portar el quartet de corda a la seva màxima expressió formal i tímbrica: Beethoven, de qui enguany se celebra el 250è aniversari; i Shostakòvich, com es podrà gaudir en aquest concert de cambra.