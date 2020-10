OAR Gràcia-Creu Alta Sabadell Handbol, torna el derbi gairebé mig segle després

El pavelló del carrer Boccaccio viurà aquest dissabte (18 hores) un duel molt especial que recorda temps gloriosos de l'handbol sabadellenc. OAR Gràcia i Creu Alta Sabadell reediten un derbi que no es produia des de fa 49 anys. Es van enfrontar a categoria nacional la temporada 70/71 militant a Divisió d’Honor. En els dos duels, disputats a la pista del Cervantes perquè el Gràcia no tenia instal·lació coberta, es van imposar els arlequinats: 27-16 com a locals i 10-13 com a visitants. Ara, gairebé mig segle després, es tornen a trobar a la Primera Nacional gràcies a l’ascens del Creu Alta Sabadell Handbol. Cap dels dos ha arrencat massa bé la lliga: un empat l’OAR i dues derrotes el Creu Alta. Tenen ganes de reivindicar-se al derbi.

Els dos tècnics no volen errors

Els dos tècnics, Gerard Gomis i Sergi Cifré, coincideixen en el mateix problema: “No podem perdre tantes pilotes com en els dos primers partits ni concedir contraatacs als rivals”.

L’entrenador gracienc encara té present la nefasta primera part a La Roca. “Et toca aprendre d’aquestes situacions. Vam fallar 14 llançaments a porteria i vam perdre 11 pilotes. Regales 25 accions al rival. La meitat dels 20 gols de La Roca abans del descans van ser fruit de contraatacs. Hem vist el vídeo amb els jugadors i penso que un partit així ens pot servir per millorar. Prefereixo que hagi passat a la segona jornada”. Gerard ho té clar : “Haurem de millorar i tenir una concentració i mentalitat al cent per cent si volem guanyar. El Creu Alta està fent les coses bé i s’ha guanyat estar a Primera Nacional. Necessita un temps d’adaptació al ritme de la categoria, però també té jugadors amb experiència”.

Des del cantó arlequinat, Sergi Cifré admet que “ens hem d’adaptar als detalls de la categoria, un joc més ràpid i també més permissiu per part dels àrbitres. No podem regalar gols. Les errades ens han penalitzat moltíssim en els dos partits”. Afronten el derbi “molt il·lusionats pel que significa” i veu opcions: “l’OAR té una bona plantilla, però ha fet molts canvis aquesta temporada. Potser no està del tot ajustat i ho intentarem aprofitar. La clau serà controlar les transicions i evitar pèrdues de pilota. L’efectivitat decidirà”.

Sense ambient

Ambdós tècnics lamenten l’absència de públic per culpa de la Covid-19. El protocol establert per l’OAR Gràcia només permet l’accés de dos acompanyants per cada tècnic i jugador seguint totes les mesures d’higiene i seguretat, o sigui que podria haver-hi unes 40 persones a les graderies del pavelló gracienc. El retorn d’un derbi històric de l’handbol sabadellenc no tindrà l’ambient que mereixia. A la pista sí que es viurà amb intensitat, això segur.

