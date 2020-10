Take away’, almenys per pagar factures

Bars i restaurants s’han llançat en massa a oferir menjar per emportar. Reconeixen que no fa gaire ingressos, però serveix per cobrir gastos fixos. En principi, tornen a obrir el dissabte 31 d’octubre. “Però ja veurem”, diu un escèptic Isaac Gómez, cuiner del restaurant Capicua (Cerdanyola) i president de l’Associació de cuineres i cuiners Km0 de Catalunya, que agrupa els restaurants que segueixen els criteris d’Slow Food. Gómez sosté que l’opinió generalitzada al sector és que “no seran 15 dies”, sinó que el tancament de bars i restaurants s’allargarà almenys una pròrroga més. “Si estem oberts per Nadal, encara estaré content”, afegeix.