Una cinquantena de denúncies per l'incompliment de les noves restriccions

La Policia Municipal de Sabadell ha efectuat 49 denúncies en un cap de setmana: 22 pel consum d'alcohol al carrer, 20 per no portar mascareta i 7 per superar el límit de reunions de sis persones. La policia local, en el marc de les noves restriccions que van entrar en vigor el divendres passat, ha reforçat la vigilància per garantir el compliment de les mesures.

La nova normativa estableix la prohibició a bars i restaurants a obrir els seus establiments, malgrat que poden oferir menjar per emportar. D'altra banda, s'imposen restriccions del 30% a l'aforament als comerços, la suspensió de congressos, convencions i fires, el tancament de sales de jocs i bingos, o la limitació al 30% de l'aforament als mercats ambulants i les activitats esportives. Hi cal afegir el tancament dels parcs i jardins, sempre a partir de les 20 h i es manté la prohibició que es puguin reunir més de sis persones.

En aquest sentit, els agents cívics continuen rondant la ciutat per tal de donar informació i sensibilitzar la ciutadania per fomentar la prevenció. També l'Ajuntament de Sabadell i la Creu Roja han reactivat l'equip de promotors de la salut per conscienciar sobre les mesures de prevenció. El dispositiu s’adreça especialment a la població jove.

Tancament d'equipaments cívics

L'Ajuntament de Sabadell preveu anul·lar l'activitat dels equipaments cívics, a l'espera de l'entrada en vigor de noves restriccions. El Procicat ha aprovat una resolució amb noves restriccions per contenir la Covid-19, com ara el tancament de botigues 24 hores entre les 22 h i les 7 h. En àrees de servei d'autopistes i altres vies, les activitats de restauració es podran prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega al mateix establiment, sense utilitzar els espais interiors i garantint l'entrega individual i separada a cada client. També s'ha suspès les activitats en grup que es fan equipaments cívics que impliquin presencialitat. Queden fora d'aquesta restricció els programes d'intervenció socioeducativa, extraescolars i activitats d'intervenció social, com ara menjadors.

