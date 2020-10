Terrasses i bars podran posar tancaments i estufes per fer front a les restriccions

L’Ajuntament de Sabadell ha anunciat que facilitarà que a les terrasses de bars i restaurants es puguin instal·lar sistemes de tancament parcial i de climatització. L'objectiu és oferir més confort als clients durant els mesos més freds de l'any, i com a mesura compensatòria per les restriccions generades per la pandèmia.

Així, es preveu flexibilitzar els criteris i, dins el possible, agilitarà els processos perquè els propietaris de bars i restaurants que ho desitgin puguin ubicar sistemes de tancament parcial i de calefacció de les terrasses i d’aquesta manera oferir més confort als clients durant els mesos de tardor i d’hivern. Aquesta mesura es podrà aplicar sempre i quan aquests establiments puguin aixecar la persiana i acollir clients, no només per a elaborar menjar per endur, unes restriccions que, d'entrada, tenen vigència fins a finals de mes.

Com a novetat es permetrà posar paravents laterals (mai deixant tot l'espai totalment tancat) i estufes, garantint sempre al màxim la ventilació, una decisió ja comunicada al Gremi Comarcal d'Hostaleria i Turisme de Sabadell. Durant els propers dies es farà arribar la informació pertinent tant al Gremi com als establiments de restauració, juntament amb els canals de tramitació que s’establiran.

La nova mesura es suma a altres accions de suport al sector anunciades els darrers dies com la decisió de no cobrar als bars i restaurants la taxa de terrasses mentre els establiments estiguin tancats i l’aplicació de bonificacions de fins al 75% en aquesta taxa en el moment que puguin reobrir si la reobertura comporta limitacions d’espai o d’ocupació. La bonificació s’aplicaria segons la situació en què quedi cada terrassa. També està previst estendre les mesures de suport a aquest col·lectiu durant el proper any.

Publicitat

Centres d’estètica i centres cívics

D'altra banda, l'Ajuntament treballa amb la Generalitat sobre l'afectació que les mesures tenen el els centres d'estètica, amb la finalitat de demanar que s'alleugereixin i es permeti que puguin desenvolupar la seva tasca amb una certa normalitat.

Una altra de les mesures que s'han anunciat avui són les que se centren en els centres cívics. Es permetran activitats presenciats de caràcter sòcio-educatiu, se suport i educació en el lleure, o d'intervenció social, així com aquells actes i espectacles de caire cultural. Per contra, queden prohibides activitats de grup, presencials i no adreçades a infantis i joves, ja siguin esportives, cursos, tallers, xerrades o conferències, entre altres.

Publicitat