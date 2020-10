El Taulí ingressa 23 pacients més per coronavirus

El Taulí ha ingressat 23 pacients més per coronavirus entre el 21 i el 22 d'octubre, segons les darreres dades facilitades per la corporació sanitària. Actualment ja hi ha 78 pacients atesos per aquesta patologia a l'àrea d'hospitalització, mentre que a l'UCI n'hi ha 18 més.

En total, i segons les noves dades fetes públiques pel centre hospitalari, hi ha hagut 41 persones que s'han diagnosticat com a nous positius de Covid-19.

Pel que fa als centres d'atenció primària (CAP), s'hi han detectat un total de 620 nous casos positius. Es tracta de deteccions fetes del 17 al 23 d'octubre, segons dades també fetes públiques aquest divendres per part de l'Ajuntament.

La situació a la resta del país denota un increment dels casos positius, i això fa que el Govern de la Generalitat estigui plantejant la petició perquè el govern espanyol declari l'estat d'alarma a Catalunya. Entre d'altres, permetria establir mesures més restrictives per intentar frenar els contagis, com ara el toc de queda per evitar la circulació a partir de certa hora de la nit.

