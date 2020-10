Un bon Sabadell esgarrapa el primer punt de la temporada i mereix més a La Romareda (0-0)

Primer punt. El Sabadell ha trencat per fi la dinàmica negativa en aquest dur inici de temporada a La Romareda i ha fet mèrits suficients per emportar-se la victòria. De nou ha gaudit de bones ocasions, però ha faltat el gol -ja són 519 minuts sense marcar- davant un Saragossa que ha anat a remolc durant moltes fases del partit. Una altra nota positiva es haver deixat la porteria a zero per primera vegada. Pot ser el punt d'inflexió.

Pedro Capó, convertit en capità, ha estat la gran novetat a l'onze d'un Antonio Hidalgo que d'aquesta manera ha pogut recuperar les peces claus per aplicar el seu dibuix tàctic habitual amb línia de tres centrals: el menorquí, Aleix Coch i Juan Ibiza. Això ha fet que Grego Sierra tornés a exercir, com va fer contra el Mirandés, de pivot al costat d'Iker Undabarrena, qui ha recuperat la titularitat. Hidalgo ha reunit fins a 4 homes de tarannà ofensiu, amb total llibertat per a Stoichkov mentre Víctor Garcia i Juan Hernández es movien per les bandes i Guruzeta era la principal referència a dalt.

El Saragossa, pressionat per les seves dues últimes derrotes, ha arrencat amb força i determinació. De fet, en el minut 6 ha fregat el gol en un xut de Larra Larrazábal dins de l'àrea que s'ha estavellat en el travesser. Semblava que tocaria patir, però aquest inici aragonès s'ha anat diluint al mateix temps que creixia el Sabadell. Una magnífica acció personal d'Stoichkov ha acabat amb una falta molt perillosa prop de l'àrea, pràcticament en el mateix punt on va marcar Juan Hernández l'únic gol arlequinat a Vallecas. I gairebé en el mateix minut. Finalment l'ha llançat el davanter de San Roque buscant sorprendre per sota la tanca. Ha passat la pilota, però Cristian Alvarez ha reaccionat amb solvència.

El domini territorial del conjunt local no ha servit per generar ocasions, només cinc serveis de cantonada. Mackay mai ha hagut d'intervenir amb compromís. En canvi, Cristian Alvarez ha estat providencial pel seu equip en l'últim minut de la primera meitat avortant dues opcions claríssimes del Sabadell. Primer ha rebutjat a boca de canó una rematada de Guruzeta després d'una gran maniobra del basc dins de l'àrea i el segon intent d'Iker Undabarrena, amb tot a favor, també s'ha estavellat en el cos del porter argentí. El Sabadell ha marxat al descans amb la sensació d'haver perdonat. Una altra vegada.

A la represa el partit en una dinàmica sense un dominador clar. El Sabadell ha mantingut el to de solidesa que volia Hidalgo i només li ha faltat un punt d'agressivitat i encert en atac. Juan Hernández ha gaudit d'una excel·lent opció en el minut 55, però el seu xut, molt fluix, l'ha aturat sense problemes Cristian. Quan s'arriba a l'àrea contrària s'apaguen els llums. Tampoc la sort vol saber res d'aquest Sabadell i en el minut 67, el pal s'ha interposat en un llançament de falta de Juan Hernández quan Cristian estava ja superat. El Saragossa estava totalment perdut sobre el terreny de joc i ha faltat el cop de gràcia en un moment clau del partit.

Mentre Pipa Baraja ha fet tres canvis per intentar canviar la tònica, Hidalgo no ha fet el primer fins al minut 70, entrant Edgar per un Guruzeta que ha treballat moltíssim i estava ja esgotat. Així s'ha entrat en el tram final amb millors sensacions arlequinades. El problema ha estat el de sempre: trobar el camí del gol. Hidalgo estava content amb el que veia i prova d'això no ha fet la segona substitució fins al minut 84: Héber Pena per Juan Hernández. En els últims minuts era inevitable recordar el fantasma dels finals fatídics d'altres partits, però aquesta vegada no s'ha deixat sorprendre i de fet ha acabat el partit en camp d'un Saragossa pobríssim, que no ha xutat entre pals ni una sola vegada en els 90 minuts.

Fitxa Tècnica

Saragossa: Cristian Alvarez; Tejero, Guitian, Atienza, Chavarría, Eguaras (Igbekeme, m. 60), Narváez (Gabriel Fernández, m. 78), Bermejo, Vuckic (Zanimacchia, m. 60), Yannick (Javi Ros, m. 78) i Larra (Papu, m. 68).

Sabadell: Mackay; Pedro Capó, Aleix Coch, Juan Ibiza, Josu, Grego Sierra, Víctor Garcia, Undabarrena, Guruzeta (Edgar,m. 71), Stoichkov (Néstor, m. 88) i Juan Hernández (Heber Pena, m. 84).

Àrbitre: Iglesias Villanueva. Grogues: Chavarría, Yannick, Gabriel Fernández; Grego Sierra, Heber Pena.

Incidències: La Romareda, partit jugat a porta tancada i sota una pluja constant.

