VÍDEOS: Calma en la primera nit de toc de queda

La primera nit amb toc de queda ha deixat els carrers de Sabadell pràcticament buits. Les noves mesures, aprovades diumenge pel Procicat un cop el govern espanyol va donar llum verda a la declaració d'estat d'alarma, prohibeix la mobilitat les 22 h i les 6 h.

Les primeres hores de la nova situació van estar marcades per una reducció de la mobilitat.

El fet que fos diumenge va fer que algunes persones tornessin de cap de setmana, i això va implicar que alguns vehicles estessin circulant quan va entrar en vigor l'estat d'alarma.

No obstant, la imatge dels carrers va estar marcada per la calma. La reducció del trànsit va ser notori, un fet que s'espera poder confirmar amb les dades corresponents a la Policia Municipal i a les possibles incidències que s'hagin registrat de nit.

Excepcions

El Govern contempla excepcions en què la mobilitat al carrer durant la nit no estarà restringida: per tornar a casa, per qüestions laborals, de cura de persones grans o menors o per la compra de medicaments.

Les noves mesures per frenar el contagi del coronavirus també impliquen que els establiments oberts al públic hagin de tancar a les 21 h.

