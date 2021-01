Antonio Hidalgo: "L'equip està en línia ascendent"

Les valoracions del tècnic Antonio Hidalgo després de l'empat a 0 davant el Girona en el primer partit del 2021.

Sensacions després de l'empat: "Et deixa una mica la sensació de regust perquè hem fet prou per emportar-nos els tres punts. Durant el partit hi ha hagut diverses fases i nosaltres sabíem que el Girona ens exigiria molt, amb centrades per fora i acumulant jugadors en la darrera línia. Sobre el joc, només recordo l'ocasió del Víctor. A la segona meitat, hem tingut ocasions suficients per emportar-nos el partit. Per nosaltres és un punt molt important".

Gran actuació coral amb només un 'però'. Què ha canviat a l'hora de joc?: "El futbol és efectivitat a dalt, però per nosaltres la porteria a 0 és molt important. Hem sortit amb dos mig centres, amb el Boniquet i l'Undabarranena, per a després només jugar amb l'Unda. A partir d'aleshores hem començat a trobar aquestes segones jugades. Per això hem tingut totes aquestes ocasions".

Àlvaro Vázquez, arlequinat?: "No tinc cap notícia al respecte. Són situacions de mercat, veurem com va. Són jugadors que no estan aquí. Em centro molt i molt en els jugadors que estan aquí. Creuen molt en què fem. El gruix que hi ha ara serà el motor fins al final de temporada. Si ha de venir algú que sigui alguna cosa que millori molt el que tenim".

L'estat d'Adri Cuevas i Pierre Cornud: "L'Adri té el turmell com una bota. El Pierre, però sembla una mica menys. Haurem d'esperar".

La importància de puntuar: "És cert que cada victòria és or, però puntuar sempre és molt bo. Estic content, però no hem fet res. Continuem en una situació delicada, però estar clar que l'equip continua en una línia ascendent".

