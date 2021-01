El partit del Sabadell juvenil ajornat per la Covid i l'OAR Gràcia es posa al dia

El món de l'esport continua condicionat per la pandèmia. Aquest cap de setmana, el partit de Divisió d'Honor juvenil de futbol entre l'Estadi Miralbueno El Olivar i Centre d'Esports Sabadell que s'havia de disputar dissabte ha quedat ajornat per un cas positiu en cada equip. De fet, l'arlequinat ja va tenir una primera conseqüència: cap dels juvenils citats per Antonio Hidalgo va viatjar a Santa Eulàlia d'Eivissa per enfrontar-se a la Peña Deportiva a la Copa del Rei, com a mesura de precaució. Ara, l'equip de Miki Lladó veu trencada la possibilitat d'allargar la dinàmica positiva per mantenir-se en els llocs de privilegi. En canvi, sí que jugarà, a Lliga Nacional, el CE Mercantil, en aquest cas amb un desplaçament al camp del Manlleu (dissabte, 15.30 h). Una bona oportunitat pels nois de Juanjo Beltran d'allunyar-se de la zona de perill i reenganxar-se a la part alta de la taula.

Handbol

La competició estatal d'handbol no es reprèn fins al 16 i 17 de gener, però s'aprofitarà aquest cap de setmana per recuperar partits pendents. És el cas dels dos equips de l'OAR Gràcia, que es posaran al dia. El masculí afrontarà dos partits en només tres dies. Aquesta tarda (19.30 h) a Sant Quirze en un derbi que ofereix una interessant obertura d'any, ja que els punts seran objecte de desig per a ambdós rivals. El Sant Quirze els necessita per atrapar i compartir el lideratge amb l'Esplugues, mentre que el conjunt de Gerard Gomis els vol per acabar amb la ratxa de derrotes i allunyar-se de la zona de perill. El dimarts els verd-i-blancs en tindran una altra oportunitat, ja que rebran el Palautordera per posar-se al dia. En aquesta ocasió, a partir de les 20 hores i contra el cuer, estan obligats a no fallar.

Per la seva banda, el diumenge (12.30 h) el femení de Carol Carmona completarà la primera volta amb la visita de La Roca al pavelló de Boccaccio. L'enfrontament té també força atractiu perquè tothom en voldrà obtenir guanys. Amb 10 punts les roqueroles, amb 7 les gracienques, unes pensen a obrir forat per assentar-se en zona tranquil·la i les altres a deixar en mínima la diferència tot fent un altre pas cap a la permanència.

Futbol sala

Els dos representants sabadellencs de la Segona B tanquen la primera volta d'aquesta atípica competició en els seus subgrups. El Club Natació Sabadell, després del cop d'autoritat a Manresa, ho fa com a líder destacat i és clar favorit aquest dissabte (19.30 h) al Pavelló del Nord davant la Penya Esplugues, ubicat a la part baixa de la classificació. Però els de Borja Burgos no volen cap mena de confiança. Més complicat es presenta el desplaçament a Ses illes de l'Escola Pia, davant el Calvià, segon classificat. El partit serà una prova de foc per acostar-se a la zona de privilegi i mantenir opcions d'acabar en el grup que lluitarà per l'ascens. A Tercera Nacional només jugarà el Grups Arrahona, que s'enfronta al Vacarisses avui dissabte (17 h) al Pavelló del Nord. L'objectiu és pujar posicions a la taula. El líder Amics Pou Escorial descansa.

