Álvaro Vázquez està molt a prop i també apareix el nom de Leo Ramírez (exCornellà)

El mercat d'hivern es podria accelerar els pròxims dies en el Centre d'Esports. La desvinculació de Jesús Olmo va ser un primer pas per alleugerar una fitxa i ara mateix, l'operació d'Álvaro Vázquez està a un pas de concretar-se. Segons ha pogut constatar el Diari de Sabadell, l'acord entre el Sabadell i el davanter de Badalona és gairebé total i només falta que els dos clubs tanquin les condicions de la cessió, que seria fins a final de temporada. Cal recordar que Vázquez té un altre any de contracte i això ho hauria de negociar posteriorment amb el club asturià. D'altra banda, l'operació no tindria res a veure amb l'arribada de Víctor Campuzano, el jove davanter de l'Espanyol, a El Molinón. Els mitjans asturians parlen d'acord entre l'Sporting i el jugador, però l'Espanyol llença pilotes fora.

De fet, si no s'hi haguessin produït els diversos casos de positius en la plantilla de l'Sporting, probablement Álvaro Vázquez ja estaria a la nostra ciutat. Aquesta circumstància ha retardat les gestions perquè David Gallego no podia córrer el risc de quedar-se amb menys de 13 fitxes del primer equip per les baixes de la Covid-19. En aquesta 21a jornada, el duel entre l'Sporting i Fuenlabrada s'ha passat al dilluns pels problemes de desplaçament de l'equip madrileny a causa de la tempesta Filomena. Tot fa pensar que després del partit es posarà fil a l'agulla i entre dimarts o dimecres es farà oficial l'arribada d'Álvaro Vázquez al conjunt arlequinat per reforçar l'atac si no surt algun entrebanc inesperat. Cal recordar que a l'estiu semblava fet i a última hora tot es va trencar. Tenint en compte que el cap de setmana del 16 i 17 no hi ha competició de lliga (només es jugarà Copa), hi haurà més temps d'adaptació al club i al sistema de joc d'Antonio Hidalgo.

Es podria pensar que sense Olmo l'objectiu seria una altra central, però Hidalgo ha deixat clar que "amb 5 centrals fem prou" i tot apunta que l'aposta serà un migcampista organitzador. Va sonar el portuguès Gus Ledes (Castelló) i, de fet, el jugador ja ha manifestat al seu club la intenció de marxar perquè no té gairebé minuts. El problema pot ser la seva elevada fitxa (té dos anys més de contracte) i també que el Sabadell és un rival directe a la zona baixa. Sembla una operació complicada.

Un altre nom que ha aparegut en les últimes hores és el del canari Leo Ramírez, de 28 anys, qui estaria negociant la seva sortida d'El Ejido, club de Segona Divisió B. Leonardo del Cristo Ramírez sempre ha militat a equips de la categoria de bronze i va destacar a les files del Cornellà en les dues anteriors temporades, en què va ser peça clau per accedir al play-off d'ascens. En la 19/20 va sumar la faceta golejadora amb 6 dianes, dues contra el Sabadell al Municipal del Baix Llobregat (2-0). És futbolista de gran presència física (1,95 m), amb un gran toc de pilota i arribada. De moment, és una de les moltes opcions que estan sobre la taula. La idea seria un jugador amb més experiència a Segona A, però això, com reconeixia Hidalgo, "no és gens fàcil en aquest mercat".

Grego Sierra, amb una oferta

D'altra banda el programa Tot Gira de Catalunya Ràdio assegurava, a través del periodista Xavi Palau, que el central murcià Grego Sierra s'estaria plantejant marxar i aprofitar una gran oferta d'un equip estranger, d'una lliga menor. El Centre d'Esports estaria intentant convèncer el jugador perquè segueixi vestint d'arlequinat. De fet, és una peça clau en l'engranatge defensiu d'Antonio Hidalgo i la prova és que ho ha jugat gairebé tot. La seva absència a Girona podria estar lligada a aquesta nova situació i ara caldrà veure si és titular contra el Lugo aquest dilluns.

