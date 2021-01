La Nova Creu Alta es queda glaçada en el temps afegit (1-1)

Un penal absurd i innecessari a l'últim sospir deixa glaçat el Sabadell i arruïna una gran primera meitat en què va superar totalment el Lugo. Els arlequinats continuen fora del descens, però és un duríssim cop moral.

Cap sorpresa a l'onze arlequinat. Ha tornat Grego Sierra en una defensa sense Javi Ibiza, sancionat, mentre Xavi Boniquet ha ocupat el lloc del lesionat Adri Cuevas. El partit, disputat amb una sensació tèrmica sota zero, ha començat amb força ritme, com si els jugadors es volguessin treure el fred de sobre. Això ha desembocat en un duel molt obert, amb intercanvi de cops en el tram inicial. Un xut de Xavi Boniquet ha fet intervenir Cantero i també Mackay ha estat providencial davant Herrera després d'una acció embolicada a l'àrea local.

Aquesta tònica d'igualtat s'ha trencat a partir del minut 20, quan el Sabadell s'ha fet amb les regnes del partit. Cornud, molt actiu, ha trobat una autopista pel seu carril mentre Xavi Boniquet s'ha encarregat de distribuir amb criteri i precisió. El conjunt arlequinat ha sabut trobar espais entre la defensa gallega i Stoichkov ha gaudit d'una ocasió immillorable en un mà a mà que ha guanyat Cantero. El porter gallec també ha respost amb agilitat a una volea de Víctor en una acció d'estratègia. El Lugo semblava desaparegut en atac, però en el minut 33 una fuetada llunyana d'Hugo Rama ha fet tremolar el travesser. Un gran ensurt.

Del possible 0-1 s'ha passat a l'1-0 en una gran jugada de Víctor. La seva centrada ha trobat una sensacional rematada de cap de Guruzeta. El basc ha repartit col·locació i potència per superar Cantero. Un golàs, just premi al domini i bon joc del conjunt arlequinat en una de les primeres parts més completes de la temporada. Calia confirmar-ho a la represa. Lògicament, el Lugo ha hagut d'arriscar més i avançar línies. De fet, el tècnic visitant Nafti ha executat un triple canvi com a revulsiu en el minut 59. El Sabadell ha fet un pas enrere, a l'espera de sentenciar a la contra. Néstor, lesionat, ha deixat el seu lloc a Juan Hernández.

Ha fregat l'empat el Lugo en una rematada de Pita, tot sol, en un servei de cantonada i poc després, l'àrbitre li ha perdonat l'expulsió al visitant Venancio després d'una duríssima entrada a Stoichkov. El partit ha entrat en una dinàmica perillosa pel Sabadell, indecís en algunes accions defensives. Hidalgo ha buscat l'ofici d'Oscar Rubio i Edgar Hernández per intentar controlar la situació davant la pressió del Lugo, que ha llançat 11 córners.

Han pogut sentenciar Aleix Coch i Edgar, però no ho han fet i els últims minuts s'han convertit en un manoll de nervis. La lesió d'Aleix Coch ha propiciat el debut a la lliga del juvenil Chadi Riad a l'eix de la defensa. Quan la victòria semblava lligada, ha arribat el penal absurd d'Undabarrena i Manu Barreiro no ha perdonat. Una gerra d'aigua glaçada. L'afegit ha estat decisiu en els últims partits a la Nova Creu Alta: el Sabadell havia saltat dos punts in-extremis en els duels davant Alcorcón i Castelló i ara n'ha perdut dos molt valuosos. Queda mitja lliga per lluitar pler la permanència i a les pròximes hores s'hauria de confirmar la incorporació d'Álvaro Vázquez.

Fitxa Tècnica

Sabadell: Mackay; Jaime Sánchez, Aleix Coch (Chadi Riad, m. 84), Grego Sierra, Cornud, Undabarrena, Victor Garcia (O. Rubio, m. 70), Xavi Boniquet (Ángel Martínez, m. 84), Guruzeta (Edgar, m. 70), Stoichkov i Néstor (Juan Hernández, m. 60).

Lugo: Cantero; Campabadal, Venancio, Pita, Canella, Xavi Torres (Juanpe, m. 59), Gerard Valentín, El Hacen, Carrillo (Manu Barreiro, mm. 59), Hugo Rama i Herrera (Chris Ramos, m. 59).

Àrbitre: Iñaki Bikandi Garrido (Comitè basc). Grogues: O. Rubio; El Hacen, Gerard Valentín, Venancio.

Gols: 1-0, Guruzeta (m. 36); 1-1, Manu Barreiro de penal (m. 92).

Incidències: Nova Creu Alta. A porta tancada. Minut de silenci en record dels exarlequinats Noya i Casado.

Publicitat