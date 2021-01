El femení del Club Natació torna a guanyar davant un rival exigent (3-1)

No han volgut ser menys que el masculí i l'equip femení del Club Natació Sabadell ha obtingut una victòria de gran valor davant el potent Garden Hotels Mallorca (3-1) a Les Naus que serveix per recuperar, de manera provisional, el lideratge del grup, ja que el CV Sant Cugat no ha jugat aquest cap de setmana i té un partit menys. La primera derrota de la temporada contra el FC Barcelona no ha afectat la moral del conjunt nedador, que ha sortit amb força i s'ha apuntat el primer set per 25-17.

Al segon set, però, el conjunt illenc, quart classificat i amb opcions de lluitar per les fases d'ascens, ha demostrat el seu bon nivell i ha igualat el matx amb un 20-25 que podia crear nerviosisme en un equip sabadellenc que tenia diverses baixes importants: Roser Dols, Marta Carrascosa i Nerea Montori. Però com bé va apuntar al seu moment el tècnic Hugo Gotuzzo, la força d'aquest equip és precisament el bloc i la seva resposta ha estat magnífica: 25-21 al quart set.

Aquesta nova demostració de poder ha deixat molt tocat el Garden Hotels Mallorca que gairebé no ha tingut opcions en el quart set. Les locals, amb un joc que ha fregat la perfecció en totes les facetes, ha posat la cirereta amb un inapel·lable 25-17. Victòria i lideratge momentani per començar el 2021. Això pinta bé.

