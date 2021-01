Empreses amb Vàlua: les companyies del 2020 amb valor social

Són Empreses amb Vàlua perquè el seu valor no té preu. Un centenar d’empreses han estat guardonades amb aquest reconeixement de catorze entitats de la Plataforma Vàlua. Parlem amb cinc d’elles i la reflexió és compartida: “Hi ha molta feina a fer”.

Josep Querol, CET Vallès: “Un operari amb minusvalidesa s’esforça el triple a la feina”

És una organització feta a mida per a la diversitat social. Al Centre Especial de Treball (CET) del Vallès, la plantilla està fornada per professionals amb algun grau de discapacitat. “Estem molt conscienciats i fa 15 anys que col·laborem amb ECOM”. Es tracta d’una plataforma que existeix des del 1992 a Sabadell i centra la seva activitat en la inserció laboral de persones amb discapacitat.

Perquè no és un debat del passat: “S’ha avançat molt, però cal el pas definitiu”, creu Víctor Sastre, d’ECOM. En aquest sentit, Josep Querol anima les empreses a comptar amb professionals d’aquest col·lectiu. “Un operari amb minusvalidesa no es dona l’opció a fallar i s’esforça el triple”.

Silvia Ribera, Busquets: "“Tothom té capacitats”

La professionalitat no depèn del nom, cognom o situació personal. La professionalitat és directament proporcional a les capacitats de cada treballador i a la seva motivació. És un dels aprenentatges que han adquirit a Busquets, que ja ha incorporat quatre treballadors de l’escola Xalest. Sílvia Ribera té un consell per a qualsevol empresa que es trobi amb el currículum d’una persona amb diversitat funcional: “Mireu-vos les capacitats, no les discapacitats”. Busquets valora les habilitats de cada treballador per decidir quina tasca assumeix. Dani Veraguas n’és un exemple: “Estic molt content amb aquesta oportunitat”.

Jordi Capella, Fleca Roca: “Hem de mostrar alternatives professionals”

Ho sap molt bé. Com a antic usuari de l’associació Ethos i com a testimoni d’una empresa que dona oportunitats als joves amb qualsevol mena d’addicció o drogodependència. “És imprescindible mostrar alternatives professionals i motivar els joves”, assegura Jordi Capella. La Fleca Roca no només forma part de l’engranatge de la inserció laboral a Sabadell, també col·labora amb Ethos oferint tallers per als seus usuaris i mostrant-los diferents sortides laborals.

“Hi ha nois que es frustren perquè no encaixen dins el sistema educatiu i necessiten veure més món. És una alternativa per conèixer alternatives professionals”, sosté Capella. Per a Liliam Gil, de l’associació Ethos, només hi ha un camí possible: “Que hi hagi sinergia entre plataformes i empreses”.

Esteve Corsellas, Valero: “La nostra empresa és un reflex de la realitat”

“Amb confiança i temps, desenvolupen un potencial brutal”, explica Esteve Corsellas, gerent de Valero Forn Tradicional. El Cristian, usuari d’Atendis, forma part de l’equip de pastisseria des del 2004. I el José Luis ja fa 26 anys que hi treballa. “S’ha convertit en la mà dreta de logística”, assegura Corsellas. Es tracta de dos dels més de 350 usuaris que s’han inserit laboralment gràcies a l’entitat.

El 2020, Atendis va donar feina a una vintena d’usuaris. “Sempre hi ha un suport a l’empresa que els contracta”, destaca Josep Suàrez, des d’Atendis. Corsellas sosté que Valero “és un reflex de la realitat social” i encoratja a contractar persones amb diversitat funcional. “Les experiències són positives”.

Xavi Doz, Residència la Font: “Estan fent una feina brutal i autònoma”

A la residència La Font necessitaven un treballador molt autònom que no necessités una supervisió constant. Fa tres anys que tenen dues treballadores d’Andi Down que “fan una feina brutal”, assegura Xavi Doz, director de la residència. I és que l’entitat va encarregar-se de buscar el perfil professional que necessitaven. “Són molt autònomes”.

Xavi Doz destaca que cal buscar perfils professionals, no aparences. “La seva implicació a la feina és màxima”. L’entitat atén una cinquantena de persones en el servei d’inserció. En l’última dècada s’han fet passos endavant, però el camí encara és llarg: “Hi ha més sensibilització, però hi ha feina a fer”, assegura Rosa Solà, des d’Andi Down.

