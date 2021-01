El projecte del Quart Cinturó caduca i la Campanya en Contra demana “replantejar-lo”

La Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC) ha assegurat que la tramitació de l'expedient ambiental lligat a l'estudi informatiu amb relació al tram Terrassa-Granollers ha caducat. Una situació que es repeteix per tercera vegada en els darrers deu anys, quan ja es va produir els anys 2012 i 2018. Mentre la CCQC lluita des de fa diverses dècades per evitar aquesta infraestructura, sectors empresarials vallesans reclamen aquest eix viari per connectar les tres capitals dels Vallesos. Sense anar més lluny, els alcaldes de Terrassa, Jordi Ballart, i de Sabadell, Marta Farrés, van acordar el 2019 fer un front comú davant l'Estat per unir les dues ciutats amb la B-40.

Aquest matí, en una roda de premsa telemàtica, ho ha anunciat la CCQC que a la vegada ha explicat que ja ha presentat un escrit davant el Ministeri de Transició Ecològica, òrgan ambiental, responsable de la tramitació de projectes on es demana que notifiqui la resolució de caducitat i arxiu de l'expedient en qüestió: "Ha quedat clar que davant d'aquestes tres caducitats queda reflectida la incapacitat per tirar endavant un projecte qüestionat. No només des del punt de vista informatiu, sinó des del punt de vista de gestió política", ha explicat Toni Altaió, membre de la Campanya. Segons la CCQC els terminis de l'expedient vencien l'octubre de l'any passat, però tot i la demora dels procediments legals fruit de la pandèmia i el consegüent estat d'alarma, va caducar fa menys d'un mes, coincidint amb dates nadalenques.

L'estudi, que ha costat prop d'un milió d'euros (980.000 €) ha suscitat a la CCQC una petició a la Generalitat demanant que destini aquests recursos en altres projectes. Tanmateix, s'ha exigit "posar el comptador a 0 per canviar un model caduc i obsolet davant el canvi de paradigma provocat per l'emergència climàtica", ha assegurat Isidre Soler. Segons apunten, la insistència per fer realitat aquesta autovia es deu a "interessos d'alguns grups de pressió i de les constructores, tant les d'obra pública com les que tenen interès a urbanitzar un sector que fins ara s'ha conservat", ha afegit Altaió.

D'altra banda, en relació amb el front comú Ballart-Farrés, des de la CCQC s'ha assegurat que "l'Ajuntament de Sabadell posa més pa que formatge. Hi ha molt teatre al darrere de segons quines actituds. Vam detectar un cert desconeixement, barrejant Quart Cinturó amb Ronda Nord. Ens preocupa relativament poc", ha criticat Soler. Qui tampoc s'ha mossegat la llengua ha estat Marc Verneda, l'alcalde de Sentmenat que ha lamentat aquest posicionament dels alcaldes de Terrassa i Sabadell: "Ho fan de manera paral·lela i en nom de la unanimitat dels municipis que formem el Consell Comarcal. Ni tan sols ens han preguntat ni hi ha hagut cap trobada. Dol molt que en municipis directament afectats no se'ns compti amb nosaltres per ser petits".

