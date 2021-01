Els ingressats al Taulí ara són un terç de l’abril

La tercera onada de la pandèmia ha comportat, fins ara, que al Taulí hi hagi un terç del nombre de pacients ingressats que hi va haver al pic del passat mes d’abril. De 631 persones hospitalitzades que hi havia el 3 d’abril a les 180 d’ahir dilluns, 18 de gener, que són el 28,5% del màxim que va registrar l’hospital per coronavirus. El cap de Malalties Infeccioses del Taulí, Manel Cervantes, explica al D.S. que ara mateix “no anem bé, però a diferència de la primera onada les xifres no es disparen de cop”.

A l’Hospital de Sabadell preveuen que el pic d’hospitalitzacions per Covid-19 de la tercera onada es produirà a final de mes i no superaria els 200 malalts, 40 dels quals a l’UCI. A diferència de la primera onada, la qual cosa permet controlar la situació, entre ingressos, altes i la principal mesura que ja es va prendre la setmana passada i també es manté aquesta: s’ajornen les operacions no urgents i es prioritzen les urgències i les malalties més greus com el càncer.

Pacients més joves

Encara que les dades hospitalàries no siguin les desitjables, comença a haver-hi elements per a l’esperança. Cervantes afegeix que el perfil del pacient que ingressa ara és més jove, d’uns 60 anys i amb més probabilitat de sobreviure. En part ho diu perquè “aquest increment d’UCI de per si no vol dir que sigui dolent, vol dir que són pacients viables i que se’n surten”. A tall d’exemple, el mes d’abril al Taulí van morir 188 persones per coronavirus, mentre que el gener en són 44. El que es troba l’hospital sabadellenc és que la corporació sanitària no es va buidar dels pacients de la segona onada que ja hi van començar a entrar els pacients de la tercera. La velocitat de reproducció de la malaltia (Rt) tampoc té res a veure amb la del passat mes de març, que al principi de la pandèmia, quan va caldre un confinament estricte, era de 4,85 punts, mentre que actualment se situa als 1,24 punts.

Aquest dimecres, la segona dosi

El Departament de Salut preveu administrar la segona dosi de la vacuna de la Covid-19 als residents i professionals de la residència Sabadell Gent Gran aquest dimecres al matí, 20 de gener. Ja han passat els 21 dies preceptius des que es va posar la primera injecció de Pfizer-BioNTech i 106 usuaris i 40 professionals en rebran la segona aquest 20 de gener. Es dona la circumstància que a Sabadell Gent Gran hi ha 11 residents més que han optat per vacunar-se i que inicialment no volien fer-ho. A aquests, la primera dosi se’ls va posar el 14 de gener, igual que a la resta de l’equip de professionals (59) i la segona els arribarà a partir del 4 de febrer. “Ha incrementat perquè han vist que és segura i volen posar-se-la”, destaca la directora executiva de la residència gestionada pel Taulí, Sònia Mariscal.

Seguidament a aquest centre sociosanitari, la segona dosi de la vacuna anirà arribant progressivament a la resta a mesura que faci tres setmanes que va començar el període de vacunació. La vacuna farà efecte a partir de la setmana següent de la segona dosi.

