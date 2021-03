La setmana comença amb més sol i un ambient agradable

Aquest dilluns el cel de Sabadell tornarà a estar ben assolellat i l'ambient serà primaveral, és a dir, molt agradable.

La temperatura mínima i la màxima seran semblants o lleugerament més altes que ahir. Pel que fa als valors mínims, es mouran entre els -1 i els 4 ºC. Quant als valors màxims, rondaran entre els 14 i 19 ºC.

Cel poc ennuvolat en general per bandes de núvols alts que minvaran a partir del final de la tarda. No hi ha previsió de precipitacions i, per tant, no caldrà agafar paraigua abans de sortir de casa.

