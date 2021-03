Tres sabadellencs, a la nova direcció de la Joventut Nacionalista de Catalunya

Els sabadellencs Ariadna Urroz, Pau Argelaguet i Maria Antich han estat escollits membres de la nova direcció de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC). La formació ha renovat els seus càrrecs en el XXIè Congrés celebrat aquest cap de setmana a Vidreres i Maçanet de la Selva.

Urroz és la nova presidenta del Consell Nacional, el segon càrrec amb més rang de l'organització, per darrere del nou secretari general, Álvaro Clapés-Saganyoles. Argelaguet ha estat escollit per liderar l'àrea d'Estratègia Digital del Comitè Executiu Nacional i Antich s'ocuparà de la vicepresidenta del Comitè d'Arbitratge, Mediació i Disciplina, un òrgan consultiu de l'organització.

En un comunicat, Ariadna Urroz assegura que "la JNC ha d’esdevenir un actor que ajudi a sumar complicitats, idees, experiència juvenil, ganes de treballar i esperit crític. En definitiva, la JNC ha de continuar sent una eina útil per treballar per la llibertat i el benestar de Catalunya i la seva gent”.

A la cloenda del Congrés hi han assistit presencialment o per via telemàtica Carles Puigdemont i el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, així com els consellers Meritxell Budó, Jordi Puigneró, Damià Calvet, Ramon Tremosa, Miquel Sàmper i Àngels Ponsa, entre altres càrrecs de la formació.

