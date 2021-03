Acord per renovar la nau central i la pista del poliesportiu de Nostra Llar

La renovació d’una part de l’antic poliesportiu Artèxtil permetrà donar un ús social i esportiu a l’equipament. Així ho ha assegurat Paco García, membre de l’associació de veïns del barri de Nostra Llar, que ha avançat que veïns i Ajuntament de Sabadell han arribat a un acord per remodelar parcialment aquest espai emblemàtic del barri.

El projecte que el Govern municipal ha presentat al veïnat preveu recuperar la pista de futbet i rehabilitar la nau central de l’equipament–on actualment hi ha la seu de l’entitat veïnal– per ubicar-hi uns vestidors i la sala de trobada veïnal. “Estem satisfets que finalment s’hagi avançat en aquest projecte, feia anys que anàvem darrere de la remodelació”, ha expressat García, que ha celebrat aquest pas endavant encara que les obres no siguin totals.

Malgrat que no hi ha una data fixada per a l’inici de les obres, perquè el projecte encara s’ha d’aprovar, les previsions municipals apunten que els treballs s’iniciaran a finals de l’any 2021. Segons ha informat l’entitat veïnal, hi ha sostre d’amiant, que encariria molt les obres pel cost que en suposa la retirada.

Es tracta d’un equipament de titularitat municipal des de l’any 2017. Fins aleshores, Solvia era la propietària dels terrenys, però finalment els va cedir a l’Ajuntament de Sabadell a canvi d’aconseguir la cessió d’una part de l’antiga fàbrica de l’Artèxtil, on Solvia ara preveu edificar una promoció de 82 habitatges i sis locals comercials. Així, el desembre del 2020, el veïnat va rebre un avantprojecte per a la remodelació parcial i fa uns dies van proposar-hi millores. “En un parell de setmanes rebrem el projecte final”, sosté Paco García.

