Can Llong, epicentre de la millor natació d'Espanya

Des d'aquest dimecres i fins diumenge, les instal·lacions de Can Llong del Club Natació Sabadell seran l'escenari de la XXI edició del Campionat d'Espanya Absolut Open, on els millors nedadors d'arreu de l'Estat tindran l'oportunitat d'aconseguir la mínima olímpica i plaça per als campionats d'Europa d'aquí a dos mesos a Budapest.

Aquest migdia s'ha celebrat la roda de premsa a la mateixa piscina olímpica on en els pròxims cinc dies més de 500 nedadors prendran part de les seves respectives proves. L'acte, sota mesures Covid-19, ha comptat amb la presència del president de la RFEN, Fernando Carpena; el president del CN Sabadell, Claudi Martí; l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés; la regidora d'Esports, Laura Reyes; i una representació del primer equip del Club, encapçalada pel director tècnic Àlex López i els nedadors Àlex Ramos, Àlex Castejón, Marina Garcia i Catalina Corró.

El màxim responsable de l'entitat nedadora ha volgut donar les gràcies al president de la Reial Federació Espanyol de Natació "per confiar-li al Club l'organització de l'Open i tenir l'oportunitat de tenir el millor de la natació espanyola", ha explicat Claudi Martí. Per la seva part, l'alcaldessa Marta Farrés ha assegurat que "és un plaer que Sabadell torni a ser seu d'un Campionat com aquest", que converteix la ciutat en "capital de l'esport".

A continuació ha estat el torn dels veritables protagonistes de la cita. Una de les grans protagonistes serà Catalina Corró, que continua cremant etapes en el seu camí cap a la seva millor versió després de passar pàgina del tumor cerebral. "Arribo amb la tranquil·litat que sé que nedant no em passarà res. Arribo amb molta il·lusió i amb ganes de veure què en podem treure de bo. Puc fer entrenaments amb el banyador de competició i cada vegada m'apropo més a les marques", avisa la nedadora d'Inca. Parlar dels Jocs Olímpics ha deixat de ser un tema prohibit, i no es descarta aconseguir el bitllet, no a Sabadell però, perquè no, a l'Europeu de Budapest: "Sempre que es tira a l'aigua ho fa bé, però és complicat. Ara bé, hem treballat perquè vagi a l'Europeu i un cop acabat, tindrem un mes per rascar aquestes dècimes", apunta Àlex López, el director tècnic del Club Natació Sabadell. Mostra inequívoca que Corró podria ser la gran sorpresa a Tòquio 2021.

D'altra banda, Marina Garcia, que ja va obtenir la mínima a Castelló, certificarà el bitllet de manera oficial per als Jocs: "Nedar a casa sempre et dóna un plus de motivació i afronto l'Open en millorar posicions del rànquing internacional", declara Garcia. No menys important, serà els objectius de Sergio De Celis, Àlex Ramos, Àlex Castejón i Nerea Ibáñez, que buscaran ser els millors en les seves respectives proves per aconseguir bitllet per al Campionat d'Europa.

