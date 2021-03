Seat destaca l’oportunitat de creixement i renovació per al sector de l’automòbil en la sortida de la crisi

L’arribada dels fons Next Generation de la Unió Europea va recalcar-se com una oportunitat de renovació important per al sector automobilístic en la sortida de la crisi de la Covid-19 durant la setena jornada dels cicles sobre la Indústria 4.0 de Fundació per la Indústria.

Durant la seva celebració, aquest dilluns 22 de març, Carlos Romaní, director d’afers internacionals i reguladors de Seat, indicava que “estem davant d’una oportunitat única, ja que mai hem tingut a l’abast un volum equiparable de subvencions públiques”. Per ell, es tracta d’una situació crucial, i remarcava que la digitalització impulsada per la Covid-19 pot significar un important canvi de paradigma en la indústria de l’automòbil a Catalunya. Romaní remarcava que “s’han de treure els projectes que tenim als calaixos”, i va explicar que les pimes han d’aprofitar per “actualitzar-se i preparar-se per ser partners d’empreses com Seat”.

A la vegada, la reunió va servir per exposar el cas d’èxit d’Estamp, empresa especialitzada en aïllaments d’automòbil, que va comptar amb l’ajuda del Programa Proacció 4.0. Aquest projecte, impulsat des de l’Agència de Competitivitat per l’Empresa de la Generalitat, posa a disposició cupons per a la transformació digital de les pimes. Carlos Miranda, coordinador d’Indústria 4.0, aconsellava aprofitar-los per “l’ecosistema ric” que és la indústria automobilística catalana.

