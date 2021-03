Forcadell lliura a l'Arxiu Nacional les cartes de la presó: "Pertanyen a la memòria col·lectiva d'un país"

L'expresidenta sabadellenca del Parlament, Carme Forcadell, ha lliurat aquest dimarts totes les cartes que ha rebut des que va ser empresonada, fa tot just tres anys, a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Seguint els passos d'altres presos de l'1-O, Forcadell ha volgut donar tota aquesta documentació epistolar a la casa de la memòria per contribuir a la construcció de la història col·lectiva de Catalunya: "Aquestes cartes pertanyen a la memòria col·lectiva d'un país. Perquè la història no només la fa la gent que pren decisions, sinó també les persones amb petits gestos com escriure una carta".

Durant l'acte de lliurament, Forcadell ha assegurat que rebre tantes mostres de suport de persones anònimes l'han ajudat a conviure amb la vida a presó.

'Escrivim el futur amb tinta lila'

Forcadell publica aquest dimecres el llibre Escrivim el futur amb tina lila (Editorial Destino), en què narra l'esforç per millorar la vida de les preses i l'aposta pel feminisme que ha traslladat als centres penitenciaris des que està condemnada per l'1-O.

En el volum, Forcadell reflexiona i es preocupa per desenes d'internes. Les presenta com a "dones, delinqüents i víctimes" que han tingut vides marcades per la "pobresa, la ignorància, l'engany o la violència" i que això, en molts casos, les ha conduït a la presó. La republicana reconeix haver passat moments de "tristesa" en veure que l'etapa a la presó no és "curta", però a la vegada celebra que li hagi ensenyat a ser "més feminista".

El llibre arrenca amb la preocupació de Forcadell per la seva mare, que és conscient que per la seva edat no veurà la seva filla en llibertat. L'expresidenta del Parlament es conjura per viure el present i no estar tan determinada pel passat.

