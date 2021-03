"L'equip està molt viu i ara només pensem a guanyar a Lugo"

Gestionar l’ansietat. Els jugadors són reticents, almenys de portes en fora, a reconèixer que fan números sobre la permanència. Prefereixen abocar totes les seves energies en el dia a dia i el partit a partit. És el cas d’Adri Cuevas, qui ja va viure un escenari semblant fa dues temporades amb l’agònica salvació a Olot. L’andalús admet que “són situacions complicades en què pot aparèixer l’ansietat. Les mateixes ganes per guanyar poden provocar la precipitació i cal gestionar-ho molt bé. Penso que és el moment de veure els futbolistes de debò i anar a totes en cada partit. És l’única manera”.

El Sabadell torna a ser cuer, una posició que va ostentar 6 jornades (de la 4 a la 9) i va traspassar a l’Alcorcón en la desena. En aquesta segona volta havia aconseguit viure fora de la zona de descens en 4 jornades. Veure’s de nou al pou de la taula no significa, segons Adri Cuevas, un cop anímic. “Hem d’estar tranquils perquè estem fent moltes coses bé i l’equip mai ha donat símptomes d’abaixar els braços, tot el contrari. Sempre dóna la cara i està més viu que mai. Només ens falta aconseguir una victòria per agafar aire i més confiança. Hem estat molt a prop en diversos partits, però cal corregir alguns detalls a les dues àrees. Aquesta és la frontera entre l’empat i la victòria. Les petites errades ens penalitzen massa”.

Missatge d'optimisme

És inevitable, però, el nerviosisme i preocupació de l’afició que veu com es pot escapar una categoria que va costar moltíssim conquerir. Adri vol llençar un missatge d’optimisme: “Que sàpiguen que el vestidor està molt unit i amb moltes de ganes de guanyar diumenge que ve a Lugo. Sabem que és un partit importantíssim”. El migcampista no es refia de les baixes que patirà el conjunt gallec pel ‘virus FIFA’ i tampoc de la seva ratxa de 8 jornades sense conèixer la victòria. “Cada partit és un món i no podem pensar en aquestes circumstàncies. Hem de plantejar el partit com sempre, amb l’únic objectiu d’aprofitar els punts febles del rival per fer-li mal i sumar els tres punts”.

Nou horari

El pròxim tram de calendari serà decisiu i marcarà una tendència gairebé definitiva. Després del partit a Lugo, el conjunt arlequinat rep el Girona a la Nova Creu Alta en jornada intersetmanal (dimecres 31 de març, 19 hores) abans de visitar diumenge l'estadi de Butarque per enfrontar-se el Leganés (18.15 hores). Aquest és també el nou horari que va donar a conèixer la LFP per la 34a jornada, el diumenge 11 d'abril, un duel directe davant el Cartagena a l'estadi creualtenc. De fet, és l'únic equip de la zona baixa que el Sabadell li té guanyat, de moment, l'average particular després de l'1-2 al Cartagonova.

