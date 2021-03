Néstor renova per un any més en plena recta final de la seva recuperació

Fins al 2022. El Centre d'Esports Sabadell ha anunciat la renovació per un any més de l'extrem castellonenc Néstor Querol, independentment de la categoria que es trobi el club la temporada que ve. Serà així la seva tercera temporada després d'arribar en la 18/19, procedent del Badalona. De fet, un any abans es va anunciar la seva contractació, però els canvis institucionals a l'entitat ho van paralitzar i Néstor va marxar al club escapolat. En les seves tres temporades d'arlequinat ha jugat 83 partits i ha marcat un total de 17 gols entre Lliga SmartBank, Segona B i Copa del Rei, el més recordat el que va significar l'ascens a Segona A a Marbella en la final davant el Barcelona B.

Néstor reconeixia que les gestions per renovar feia temps que estaven en marxa. "El club està content amb el meu rendiment i jo encantat de continuar en aquest club. Ha estat fàcil. Hem volgut esperar a estar una mica més tranquils després de la lesió per anunciar-ho", ha manifestat. Per cert, es troba en la fase final de la seva recuperació i ja ha entrenat parcialment amb el grup aquesta setmana. "Hem pogut escurçar els terminis unes dues setmanes a les previsions, però ara necessito agafar el ritme de la competició. L'equip necessita efectius i jo vull aportar tot el que pugui per aconseguir l'objectiu de la permanència. Per això és important estar al cent per cent físicament".

El castellonenc ha estat sempre un jugador molt utilitzat per Antonio Hidalgo, que confia en la seva polivalència i facilitat per veure porteria, gairebé com un davanter. Ara poden ser vitals, com ho va ser el de l'ascens. "Sempre he marcat gols i espero seguir la ratxa, ara els necessitem moltíssim per sortir de la zona de descens". Ell està convençut que serà així a final de temporada. "La igualtat és molt gran i tot pot canviar d'una jornada a un altre, però està clar que hem de sumar de tres en tres i seria importantíssim fer-ho a Lugo aquesta jornada per veure la llum. Som un vestidor molt unit i això és clau". Néstor ho té clar: "He renovat amb l'única idea de seguir jugant a la Segona Divisió A".

