‘Cata’ Corró es classifica per a l’Europeu d’Hongria

Lliçó d’autosuperació. La nedadora del Club Natació Sabadell Catalina Cata Corró va aconseguir el bitllet per al Campionat d’Europa del pròxim mes de maig a Hongria a la prova dels 400 estils en el Campionat d’Espanya Open Absolut que se celebra a Can Llong.

La jove nedadora d’Inca confirma la plena recuperació física i mental després de deixar enrere un tumor cerebral que la va obligar a passar pel quiròfan en tres ocasions els darrers tres anys. I ara, un cop ha quedat demostrat que aquest mal tràngol és aigua passada, Corró mira cap al futur, on la possibilitat de ser als Jocs Olímpics de Tòquio no és una utopia, al contrari. Abans, però, aquest matí tornarà a tirar-se a piscina de Can Llong per participar en els 200 papallona i en els 200 estils, on de ben segur que tornarà a oferir una gran versió.

Demà diumenge, qui sí que certificarà el bitllet per als Jocs Olímpics de Tòquio serà Marina Garcia als 200 braça.

Homenatge a Aschwin Wildeboer

D’altra banda, ara fa dos anys i escaig que el nedador del Club Aschwin Wildeboer anunciava la seva retirada als seus 34 anys, però l’arribada de la Covid-19 a la ciutat va obligar a suspendre l’homenatge que s’havia de fer coincidint amb el VI Memorial Paulus Wildeboer. Ahir, en el marc de l’Open, qui al seu dia va destacar per aconseguir diversos rècords mundials, europeus i nacionals i la participació en tres Jocs Olímpics (Atenes, Pequín i Londres), va rebre de la Reial Federació Espanyola de Natació la insígnia d’Or i brillants del màxim organisme estatal.

