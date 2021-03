Antonio Hidalgo: "Era vital guanyar en un moment complicat i difícil"

Les valoracions del tècnic arlequinat després del triomf a l'Anxo Carro davant el Lugo (0-1)

La importància del triomf: "Sabíem que estàvem molt vius. La sensació és difícil d'explicar sobre el que vèiem i vivíem mentre no guanyàvem. Però això va de guanyar partits. El Lugo és un equip molt treballat, amb un entrenador molt experimentat a la categoria. Sabíem que ens havíem d'ajustar sense la pilota i el treball d'Edgar i Stoichkov ha estat molt bo. Això va de fer gols i encara que segurament ens falta tancar els partits, la situació allà baix és molt complicada per guanyar partits".

Solidesa de l'equip, especialment, a la segona meitat, sense concedir ocasions: "Hem patit més a la primera que a la segona meitat. Ells posaven jugadors molt oberts, amb el Christian i l'Appiah i això ens obligava a posar jugadors en situacions intermèdies. Quan els jugadors estan frescos ho pateixen i els canvis a la segona meitat ens han donat aquest plus de cames. Estic content pel joc de l'equip, pels tres punts importantíssims. Era vital guanyar en un moment complicat i difícil. Ho hem fet i així ho continuarem fent".

Primera titularitat Edgar Hernández: "Com a entrenador has de fixar-te en el que vols fer amb pilota i sense. L'Edgar ens dóna una posició de referència quan et vénen a pressionar, interpreta molt bé a l'hora de defensar i orientar la pressió. I això és el que buscava".

Expulsió Pierre i canvi d'Heber, el carril esquerre perd efectius: "Penso que el tema de l'Heber és més cansament que altra cosa. Tenim jugadors que han estat participant i si no hi és el Pierre hi haurà el Josu. És molt important quan ets jugador i entrenador com veus els teus jugadors i com pensen. I quan hi ha aquesta relació de confiança, l'èxit i el rendiment és molt més alt".

