OAR Gràcia i Creu Alta Sabadell fan un gran pas endavant

Doblet sabadellenc a Primera Nacional. L'OAR Gràcia se'n va sortir, però va haver de picar molta pedra abans no va esmicolar la resistència d'un Palautordera cuer i, per tant, necessitat de punts per alimentar les possibilitats de salvació. Els graciencs arribaven al partit amb la moral dels darrers resultats positius, però amb molt respecte cap al rival perquè, tot i la seva delicada situació, obliga a no descuidar-te per poder superar-lo.

La diferència en el marcador definitiu amaga la igualtat que hi va haver durant 45 minuts, temps d'intercanvi de gols i d'alternatives que no van permetre que ningú obrís un marge considerable. Més pausat el joc dels locals buscant la seguretat en la possessió, més agosarat el dels verd-i-blancs encara que mancat a vegades de la precisió necessària a l'hora de culminar, acabaven ambdós assolint objectius idèntics i d'aquí el 16-15 de la mitja part i el 23-24 quan s'entrà en l'últim quart d'hora, aleshores ben incert.

Tanmateix la situació va fer un tomb espectacular, ja que els encerts van passar a ser potestat del Gràcia. El Palautordera va entrar en fase de sequera davant la bona feina defensiva dels sabadellencs i de les aturades d'un Carles Bonàs que tornà a fer una remarcable actuació. Res a veure amb el que s'havia vist abans, el parcial 1-9, amb 5 gols de Nil Montserrat en aquell tram, permeté a l'equip de Cesc Borrell un final de trajecte còmode que no es pensava.

Dos punts d'or

Per la seva banda, el Creu Alta Sabadell Handbol va aconseguir una victòria d'enorme valor a la pista de l'Amposta (27-30) després d'un partit marcat per la igualtat. Va arrencar molt bé el conjunt de Sergi Cifré (1-4), però la reacció local va capgirar el marcador abans del descans (17-15). A la segona part, intercanvi de cops, alternances i una elevada dosi d'emoció. El Creu Alta va saber jugar molt bé les seves cartes després d'avançar-se amb el 21-23 i aquesta vegada no va patir les habituals desconnexions que li ha fet perdre punts.

Un triomf d'or que permeten als arlequinats recuperar l'avantatge de dos punts respecte a un Handbol Banyoles que va caure a la pista de l'Esplugues (31-25) i també iguala amb el Handbol Terrassa, aquest amb un partit menys. La permanència sembla cada vegada més a prop, però encara queda el tram més decisiu del campionat.

Publicitat