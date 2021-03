L'OAR Gràcia femení ja frega la permanència matemàtica

Molt a prop. Punt valuós l'aconseguit pel conjunt gracienc a Amposta (30-30) amb el qual té pràcticament a tocar la permanència a falta de tres jornades. De moment l'OAR és fora del descens directe reservat als dos últims del grup (Almassora segur i Lleidatana amb tota probabilitat), i queda a l'espera dels resultats que es produeixin fins a fi de temporada perquè els dos pitjors antepenúltims dels 4 grups també perdran la categoria. A hores d'ara no ho té malament, però li convindria sumar almenys un parell de punts més, com a mesura de precaució, en els tres complicats partits de tancament de lliga contra Sant Vicenç, Mislata i Elda.

No menys complicat a priori l'enfrontament a Amposta atès que el rival, arran la incorporació de les sud-americanes Zoe Turnes i Mariángeles de Uriarte ha fet una enorme transformació i ha passat de ser el cuer, amb 4 punts, a trobar-se fora de perill amb els 17 actuals. A més, en tots els partits de la segona volta no ha cedit cap punt a casa i sempre ha guanyat per 6 o més gols de diferència. Meritori, doncs, l'empat que va premiar l'esforç de les verd-i-blanques en un partit igualat de cap a peus.

Després del 16-17 de la mitja part, el conjunt de Carol Carmona va dur la iniciativa amb l'Amposta enganxat sempre al darrere. A dos minuts de l'acabament el marcador mostrava el 28-30 establert per Berta Prat, però la seva exclusió va ser aprofitada pel conjunt ampostí per anotar el parcial 2-0 que repartia els beneficis. Ara toca acabar la feina per segellar la permanència a la categoria en una temporada força positiva del femení gracienc.

