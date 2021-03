VÍDEO: Detinguts per robar amb el mètode 'collita' a aparcaments del Vallès

Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Cerdanyola del Vallès com a presumpta autora de quatre furts i pertinença a grup criminal. En les darreres setmanes, la policia catalana havia detectat un augment dels furts del tipus conegut com a 'collita' -per la forma de distracció- en diversos aparcaments de centres comercials de Montcada i Reixac, Cerdanyola, Barberà del Vallès i Badia del Vallès.

Aquest mètode l'acostumen a realitzar un mínim de tres lladres. Un llança a terra, prop de la víctima i del seu cotxe, unes monedes, unes claus o qualsevol objecte; això provoca que descuidi la bossa de mà o els efectes personals dins del cotxe i és en aquest moment que una altra persona, que estava amagada, aprofita per emportar-se'ls. Tot seguit, els dos lladres són recollits en cotxe per un tercer i marxen ràpidament. Els cotxes que utilitzen acostumen a ser llogats a nom de terceres persones no relacionades amb els delictes o bé a nom d'algun dels autors que no consti en els arxius policials.

La dona, de 24 anys, nacionalitat cubana i veïna de Viladecans, va ser detinguda el 16 de març per la Unitat d'Investigació de la comissaria de Cerdanyola i se li atribueixen quatre furts comesos a Cerdanyola i a Barberà del Vallès. Els agents de la comissaria de Cerdanyola han identificat els altres tres membres del grup, que es troben en crida i cerca.

D'altra banca, agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Granollers han denunciat tres homes per cinc furts d'aquesta tipologia comesos durant els darrers dos mesos a Granollers, Montcada i Reixac, Vilanova i la Geltrú, el Vendrell i Blanes.

Els Mossos creuen que delinqüents que estaven més especialitzats en el furt de carteres o bosses de mà s'estan adaptant a la situació de menys turistes o usuaris de transport públic o aeroports i que han buscat un nou punt d'afluència de persones com serien els centres comercials.

Entre els consells de seguretat que donen els Mossos, hi ha tancar el vehicle i no fer cas d'algú que, en el moment de carregar-hi les compres, demana l'atenció. En cas de ser víctimes del delicte, assenyalen que cal intentar anotar o memoritzar la matrícula del vehicle quan fuig i trucar al 112 per informar del robatori.

