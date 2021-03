El Sabadell vol aprovar l'assignatura pendent de la Nova Creu Alta davant el Girona

Gairebé sense temps d'assaborir la victòria de l'Anxo Carro, el Sabadell afronta un nou repte aquest dimecres (19 hores) en l'últim duel català de la temporada davant el Girona. Aprovar l'assignatura pendent de la Nova Creu Alta -on no guanyen des del 22 de novembre- és el gran objectiu dels arlequinats per continuar fora de la zona de descens. En canvi, el conjunt gironí aspira a escurçar diferències respecte a la zona de play-off en una 32a jornada que es juga en tres dies i ofereix dos duels directes: Albacete-Castelló i Saragossa-Cartagena.

Ambdós equips arriben al partit reforçats anímicament. L'equip d'Antonio Hidalgo va trencar una dinàmica molt perillosa a Lugo mentre el de Francisco va protagonitzar una remuntada gairebé impossible contra l'Albacete en el temps afegit, un resultat que va afavorir els interessos arlequinats. El Girona passa d'aliat a enemic aquest dimecres. "És un equip amb moltíssima qualitat, fet per aspirar als llocs de dalt i molt competitiu, que mai es rendeix. Ha aixecat partits molt complicats, com el diumenge passat o el 3-3 a Mirandés després de perdre per 3-1 als últims minuts. També va ser capaç d'empatar a Almeria amb només 8 jugadors. Són detalls que demostren la seva fortalesa", ha subratllat Antonio Hidalgo.

El tècnic de Canovelles recorda que "estem amb la mateixa necessitat que abans de viatjar a Lugo. En aquest tram del campionat tots els equips volen guanyar per assolir els seus objectius i costa moltíssim sumar els tres punts. Nosaltres hem d'estar preparats per oferir la millor versió". També ha explicat que "serà molt important mentalment saber gestionar la muntanya de russa de sensacions de la zona baixa que amb la gran igualtat que hi ha pot canviar moltíssim cada jornada".

No s'esperen grans canvis a l'onze. N'hi haurà un d'obligat, per la sanció de Pierre Cornud. Tot apunta que Josu ocuparà el carril esquerre i Hidalgo mantindrà els mateixos que van sortir a l'Anxo Carro. Dels lesionats, Néstor és qui està més a prop de tornar, mentre Aleix Coch, Juan Hernández, Ángel Martínez i Álvaro Vázquez continuen el procés de recuperació. En el conjunt gironí, es manté el dubte de Yoel Bárcenas i Juanpe, però Francisco podrà comptar amb la dupla Stuani-Sylla que han marcat la meitat dels 28 gols de tot l'equip. Fora de casa, el Girona ha guanyat 5 partits, l'últim al Gran Canària (1-2).

Un 0-2 en la temporada 14/15 és l'últim antecedent a la Nova Creu Alta, però els aficionats sabadellencs s'agafen a dues golejades: el 4-1 de la 13/14 jugant mitja hora en inferioritat numèrica i el 4-0 de la temporada 12/13 amb doblet d'Antonio Hidalgo i un gol per emmarcar de Lanzarote. "Manu feia els gols espectaculars i jo només havia d'empènyer la pilota, però un doblet no s'oblida perquè s'aconsegueix poques vegades en el meu cas", recordava el tècnic arlequinat amb bon humor. El partit serà dirigit pel col·legiat d'origen belga Francisco José Hernández Maeso, adscrit al Comitè extremeny. Va xiular el partit Sporting-Sabadell (3-1) en el qual va expulsar a Grego Sierra amb una rigorosa vermella directa en el tram final.

