La mascareta passa a ser obligatòria a la platja i a la piscina

El govern espanyol ha endurit la normativa estatal que regula l'ús de mascareta i ha establert l'obligatorietat de dur-la encara que es mantinguin les distàncies a l'aire lliure, també a platges i piscines. "

L'anterior normativa de mínims permetia no portar-la si es podia mantenir la distància de seguretat de més d'un metre i mig. Tanmateix, les autonomies van desenvolupar la norma i a Catalunya ja era obligatori dur mascareta encara que es pogués mantenir la distància. Ara bé, Catalunya va establir com a excepció les platges i piscines. La llei estatal que actualitza els mínims exigits a tot l'Estat no contempla aquestes excepcions i estableix que cal dur-la en totes les circumstàncies.

Les persones de sis anys en endavant queden obligades a l'ús de mascaretes en la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, tal com apunta una llei publicada aquest dimarts al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Només permet no portar mascareta en espais públics per motius mèdics o en cas d'exercici individual a l'aire lliure, en supòsits de força major o quan per la naturalesa de les activitats resulti incompatible.

