"No hi haurà cap mena de pacte, volem guanyar el partit"

Després de l'ajornament per un cas positiu en el club arlequinat, aquest dimecres (18 h, horari unificat) es disputa l'última jornada de la primera fase de la Divisió d'Honor juvenil, amb duels claus per desvetllar els tres equips que acompanyaran a Gimnàstic i Saragossa al grup del títol que, de retruc, assegura la permanència. Quatre són els candidats per aquestes tres places de privilegi amb un duel directe entre Sabadell (26 punts) i Ebro (25) al Poliesportiu Olímpia. El Cerdanyola (24) visita l’Stadium Casablanca i el Huesca (23) necessita guanyar a Saragossa i esperar alguna carambola.

Només hi ha una cosa segura: el Sabadell en té prou amb un punt per classificar-se, passi el que passi en els altres escenaris. I l’Ebro, per millor average particular amb el Huesca, també surt beneficiat amb l’empat. Es produirà l’anomenat biscotto italià? El tècnic arlequinat, Miki Lladó, ho descarta totalment i dóna un argument contundent: “el partit al seu camp de La Almozara va ser molt tens, amb diversos expulsats, i no guardem un bon record del tracte rebut. No hi haurà cap mena de pacte”. Només una combinació condemna als arlequiants: la seva derrota amb els triomfs de Cerdanyola i Huesca.

“A casa som molt forts”

Lluny d’especular amb un resultat que pot afavorir, el Miki té clar el missatge pels seus jugadors: “Hem de sortir a guanyar perquè juguem a casa i som el millor equip del subgrup com a locals. Ens sentim molt forts a Olímpia i ho volem demostrar”. De fet, només han cedit una derrota (Saragossa) i dos empats. “Ara estem a només un pas de complir el gran repte de la permanència i l’hem de fer. Pel club també era un dels objectius de la temporada després de cinc anys sense jugar a la Divisió d’Honor. Seria la culminació a una gran etapa”.

És conscient que l’Ebro posarà problemes i espera un sistema molt defensiu. “És un equip que com a visitant canvia de sistema i sol jugar amb un 4-4-2 o un 4-1-4-1, però nosaltres ens hem de preocupar de rendir al nostre millor nivell”. Encara no sap si podrà comptar amb Chadi Riad, un dels jugadors habituals a les convocatòries d’Antonio Hidalgo per les lesions de centrals. El partit coincideix parcialment amb el Sabadell-Girona de la lliga SmartBank que es jugarà a pocs metres de distància.

A l'Olímpia està permesa la presència de públic, però amb moltes restriccions. El protocol establert pel club i l'Ajuntament és estricte i només autoritza dos acompanyants per jugador i components del cos tècnic, fins a un total de 40 persones per equip. Tampoc es podrà abandonar la instal·lació i tornar a entrar.

