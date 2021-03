El juvenil del Sabadell guanya a l'última jornada i classifica a la següent fase amb autoritat (3-1)

Un sol color. El conjunt de Miki Lladó s'ha imposat amb autoritat, ha vençut 3 a 1 a l'Ebre, aconsegueix la permanència i classifica 3r en aquest grup 3B de la Divisió d'Honor.

Control total. Malgrat començar molt aviat per sota en el marcador, el Sabadell ha reduït totalment al seu rival i ha mostrat una versió molt similar a la millor que ha sabut oferir al llarg de la temporada. Amb un domini absolut durant els 90 minuts, el conjunt arlequinat ha sabut tenir dominat a l'Ebre en totes les línies durant tot el partit.

Al minut 2 ja estava per sota. Mohamed Mballe ha avançat ràpidament al seu equip, després d'un error defensiu de l'equip local. Durant els minuts següents, s'ha vist un Sabadell amb molts dubtes i, per un moment, s'ha temut el pitjor en el Municipal d'Olímpia.

Però poc han trigat els de Miki a refer-se i imposar-se sobre el terreny de joc. Ràpidament s'ha aconseguit obtenir el domini total i el partit s'ha començat a inclinar per a un sol costat. Amb el transcórrer del partit, les oportunitats han començat a arribar contínuament i als 25 minuts, Novo ha igualat el partit amb una rematada des de la frontal de l'àrea.

A partir d'aquest moment, no s'ha vist pràcticament res de l'equip visitant i, mancant tres minuts per al descans, Daniel Usón ha estat expulsat després d'una dura entrada sobre Lamela.

Després de la represa, el xoc ha seguit en la mateixa dinàmica. No obstant això, el Sabadell ha trigat fins al minut 72 a avançar-se en el marcador mitjançant Treceño, malgrat estar dominant totalment el partit.

Tan sols cinc minuts després, Ruiz, que ha ingressat en la segona part, ha sentenciat amb el 3 a 1 final.

Sens dubte, el Sabadell ha acabat aquesta primera fase en la posició que mereix. Els altres resultats també han afavorit als sabadellencs ja que tant Huesca com Cerdanyola han caigut als seus respectius partits.

En la zona de campions pot ocórrer qualsevol cosa, però la veritat és que aquest equip ha demostrat ser un equip campió, que permetrà als arlequinats gaudir-los la pròxima temporada a la màxima categoria.

