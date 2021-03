Més vorera a la carretera de Barcelona

La carretera de Barcelona guanyarà habitatges nous i ampliarà per cinc un tram de la seva vorera previsiblement l’últim trimestre d’aquest any. En primer lloc, ara es comencen a comercialitzar els quatre pisos que ha construït en dos blocs en línia recta i les seves respectives entrades entre el número 40 d’aquesta via i el carrer de Roger de Flor, 19.

A la banda de la carretera de Barcelona, fonts de l’empresa promotora de l’obra asseguren a aquest diari que estan pendents de poder treure els cables de llum que passen per la façana per enderrocar-la. D’aquesta manera i seguint la normativa de reducció del vial, l’amplada de la vorera del tram de la façana de la carretera de Barcelona es multiplicarà per cinc, ja que ara no arriba a dos metres i passarà a fer-ne 10.

Vorera més ampla

Una vegada aquesta façana estigui a terra es revelarà l’estructura de l’edifici que s’ha anat construint a l’interior i que ja està enllestida. Queda acabar el conjunt de l’obra.

A tota la carretera de Barcelona, segons la normativa vigent de l’Ajuntament de Sabadell, les noves construccions s’han de fer deixant pràcticament 10 metres de vorera, de manera que serà més ampla en el tram del número 40, amb la mateixa profunditat que ja ofereix l’espai on hi ha el Parc de Bombers, al número 52.

Tret d’aquest edifici d’emergències, a l’illa de cases entre els carrers del Pintor Pradilla i Rosales, el nou bloc de la carretera de Barcelona, 40, serà el primer que ampliarà la vorera. Per acabar de completar el procés d’eixamplament d’aquest espai, però, caldrà esperar que hi hagi nous projectes per als habitatges del seu costat. En la mateixa situació es troba la carretera de Terrassa entre el número 9 –l’inici a la fàbrica de Germans Camps– i el 85 –rotonda de la rambla d’Ibèria–.

Amb el temps, l’ampliació de la vorera des de la rotonda de la rambla d’Ibèria amb la carretera de Terrassa i tota la de Barcelona permetrà que aquest primer tram també pugui tenir arbres i espais d’estada, com ja té tota la carretera de Barcelona des de la cruïlla amb els carrers de Rosales i Montserrat fins a tocar amb Barberà.

La reforma de la fàbrica Germans Camps, a la carretera de Terrassa, 9, també comportarà la construcció de nous pisos en aquesta zona de Gràcia. L’Ajuntament i la propietat privada de l’antiga fàbrica van acordar el passat mes de juny conservar la façana i el despatx de l’edifici, i destinar el 30% dels habitatges a protecció oficial. Es preveu que se’n facin entre 100 i 120, de manera que de protegits n’hi hauria de 30 a 36. Per fer-ho possible, el ple municipal va aprovar una modificació del Pla General Municipal d’Ordenació per fer compatible la conservació dels elements de més interès de la fàbrica amb l’aprofitament previst en el planejament urbanístic.

Publicitat