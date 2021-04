Pic d’ingressos per Covid al Taulí coincidint amb Setmana Santa

El Parc Taulí de Sabadell arriba als dies festius de Setmana Santa amb un increment de pacients ingressats per Covid-19. Ara en té 100 a planta i 24 entre la Unitat de Cures Intensives i semicrítics. Respecte al passat dilluns 29 de març han ingressat 16 pacients més i ja fa dues setmanes que el nombre d’hospitalitzats augmenta. Es tracta, per tant, de la xifra més elevada al Taulí des del 19 de febrer. La situació preocupa, perquè encara no s’ha notat l’efecte de la Setmana Santa, on el Servei Català de Trànsit preveu un augment de la mobilitat “alt” a l’àrea de Barcelona. El temor a una quarta onada és molt present entre els professionals sanitaris, que veuen que els hospitals tornen a omplir-se a poc a poc de nous pacients de Covid-19.

De fet, en dades de la primera fase de la Setmana Santa, que va del divendres 26 al 28 de març, van sortir 414.437 vehicles cap a altres zones de Catalunya. I pel que fa a la segona fase, de l’1 al 5 d’abril, es preveu que surtin almenys entre 330.000 i 370.000 vehicles de l’àrea de Barcelona. Des de Trànsit avisen que de la mateixa manera que va ocórrer en la primera fase, en aquesta segona també és complicat predir el comportament de la mobilitat atès que es mantenen uns condicionants que poden influir en el nombre i volum de desplaçaments d’oci que hi pot acabar havent. Per exemple, influirà el confinament perimetral de Catalunya, la mobilitat fora de la comarca només permesa amb la bombolla de convivència, el toc de queda i les restriccions en el sector de l’hostaleria.

Així i tot, el Servei Català de Trànsit apel·la a una responsabilitat compartida i a la necessitat d’una convivència respectuosa a la xarxa viària durant aquests dies festius atès que enguany els col·lectius vulnerables representen 3 de cada 4 víctimes mortals.

26 defuncions al Taulí el març

D’altra banda, aquest mes de març hi ha hagut 26 defuncions per Covid-19 a l’hospital Parc Taulí. Això sí, és una xifra que es troba per sota de les de gener i també de les dels últims mesos del 2020. Dit això, ara la preocupació és saber quines seran les xifres de nous contagis i ingressats un cop s’acabin els dies festius de Setmana Santa.

Publicitat