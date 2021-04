El Sabadell amb el repte de donar un cop d'efecte a Butarque

Els últims deu partits. Aquest diumenge (18.15 hores) arrenca la definitiva recta final de la llarguíssima cursa de la Lliga SmartBank amb un Leganés-Sabadell que, sobre el paper, tindria de favorit l'equip madrileny, en zona de play-off, però el repte arlequinat és donar un cop d'efecte per sortir de la zona de descens on va caure de nou després de l'empat contra el Girona.

Quan es compleixen dos anys de la seva arribada a la banqueta arlequinada, Antonio Hidalgo només té una cosa "gravada al cap a foc": mantenir la categoria. "Sembla que faci molt més temps i em sento orgullós de ser un arlequinat i treballar a casa meva. Això també significa una doble responsabilitat i jo, com a entrenador, ho afronto molt fort i amb una actitud positiva", va explicar.

El tècnic de Canovelles veu els seus homes "convençuts" i va agrair el gest de la Penya Honor 1903, present a l'entrenament del divendres per donar suport a la plantilla en un moment clau. "Sabem que tenim a tota l'afició al costat i això encara en dona més força". Avisa, això sí, de la dificultat del partit a Butarque. "El Leganés té un enorme potencial econòmic i esportiu i ja ho va demostrar a la primera volta a la Nova Creu Alta. Vam saber patir i competir i ara ho tornarem a fer", assegura Hidalgo.

Podria haver-hi alguna rotació a l'onze per la jornada intersetmanal, però tampoc s'esperen grans canvis. El més probable és el retorn de Pierre Cornud, una vegada completa la seva sanció. També tindria possibilitats de recuperar la titularitat Grego Sierra, qui només ha jugat els últims minuts en les dues últimes jornades. Hidalgo es podria plantejar mantenir la dupla Stoichkov-Aarón Rey després de la seva magnífica connexió de dimecres passat. L'expedició arlequinada viatjarà, en un vol xàrter, el mateix diumenge cap a Madrid.

Per la seva banda, el Leganés busca una reacció després de l'última ensopegada a Butarque davant el Fuenlabrada (0-2) i les dues sortides consecutives a Almeria i Mallorca amb el balanç d'un punt gràcies a un polèmic penal a los Juegos del Mediterráneo en el minut 95. Asier Garitano perd el lateral Sergio Palencia per sanció, però pot recuperar a Rubén Pérez i manté el dubte a la porteria entre els veterans Asier Riesgo i el 'Pichu' Cuéllar. El Leganés haurà tingut un dia menys de descans que el Sabadell per preparar el duel. Hidalgo reconeix que és un fet "important sobretot per equips com el nostre, però en el seu cas tenen una plantilla molt àmplia i de gran qualitat per sobreposar-se", diu. Cal afegir que el Leganés és el segon millor local de la categoria només superat per l'Espanyol. Ha sumat 12 victòries a Butarque per 1 empat (Castelló) i 3 derrotes (Girona, Mallorca i Fuenlabrada).

El partit serà dirigit pel col·legiat del Comitè murcià Rafael Sánchez López, de bon record pel Sabadell. Va xiular el Ponferradina-Sabadell (0-3) i va ser l'àrbitre VAR en el duel de la primera volta entre Sabadell i Leganés que, curiosament, es va resoldre amb un gol d'Stoichkov després d'una llarguíssima revisió a les càmeres del videoarbitratge. Serà la segona visita arlequinada a Butarque. En l'anterior antecedent va aconseguir un empat (1-1) amb gol d'Iñigo Eguaras en l'últim bri d'esperança de la temporada 14/15 que acabaria amb el descens. Però molts aficionats arlequinats, sobretot més veterans, recordaran una dramàtica tornada de la promoció de permanència a Segona B de la temporada 95/96 davant el filial del club pepinero. Els gols de Pedro Mengual i Álex Ortiz van esquivar el desastre del descens a Tercera Divisió. Ara la lluita és per mantenir-se al futbol professional.

Publicitat