Alba Alfageme, psicòloga especialitzada en violència sexual: "Molts operadors jurídics no tenen perspectiva de gènere"

El judici per la violació múltiple d'una noia a Sabadell evidencia, per la psicòloga Alba Alfageme Casanova, que el sistema judicial i molts dels seus operadors no tenen incorporada la perspectiva de gènere. Alfageme critica tant el to del fiscal amb la jove com que es qüestioni el seu relat per quina va ser la seva actitud en el moment dels fets. "S'ha de fer un viratge i incorporar la perspectiva de gènere al sistema judicial perquè siguin inadmissibles determinats comentaris", diu a l'ACN la psicòloga especialitzada en violències sexuals. El sistema judicial és, per essència, "revictimitzador" segons ella, i és "inadmissible" que les supervivents que amb valentia decideixen anar a judici hagin de tenir por per quines preguntes els faran.

El que s'ha vist al judici pel cas de Sabadell, diu Alfageme, és com s'intenta desmuntar a través d'estratègies "poc professionals" el testimoni d'una dona que a nivell psicològic ha patit una situació traumàtica. En aquest sentit, apunta com un dels principals problemes centrar-se en com va reaccionar la noia i no en els fets. "No estem jutjant l'actitud de la noia, sinó que hem de jutjar els presumptes violadors", recorda.

A més, explica que s'ha d'entendre que quedar-se bloquejada o tenir dificultats per destriar detalls augmenten, en realitat, la credibilitat de la víctima. "La nostra ment està centrada a sobreviure a un fet traumàtic", relata.

"Quan comences a posar en dubte i no parles del que ha succeït estàs provocant més dany i més dolor a aquella noia que ja ha hagut de fer un gran acte de valentia per denunciar", assegura. En aquest sentit, apunta que només un 8% de les dones que han patit violències sexuals ho denuncien.

Les dones, afegeix, no senten que el sistema judicial sigui un lloc de confiança i per això afirma que s'està fracassant en l'acompanyament a aquestes dones. "El procés judicial hauria de ser reparador i no revictimitzador", conclou. Actualment, diu, en els casos de violència masclista la major part del càrrec de la prova recau en les dones.

Per això, davant de judicis com el de Sabadell, Alfageme veu "urgentíssim" començar a fer formacions sobre l'impacte psicològic que generen les violències sexuals en les persones que les han patit perquè això s'incorpori i no es posi en dubte el testimoni d'una dona per com ho explica o per si no recorda algun detall. A més, també demana no dona tant de valor als detalls i donar més pes a altres proves, com ara les forenses.

