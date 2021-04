Aterra a Sabadell el Circ Raluy (la vacuna contra el pessimisme)

Serà el dijous de la setmana vinent quan el Circ Raluy obri portes a la seva carpa. De fet, ja estan muntant l'infrastructura a l'Eix Macià, on presentaran el seu nou espectacle Todo (lo) cura. Serà a partir del 15 d'abril, després d’una estada de quatre mesos a Barcelona.

"En la nostra llarga història, ens hem trobat amb situacions difícils com a terratrèmols i inundacions, que ens han impedit continuar la gira", explica Louisa Raluy, codirectora del circ. "Però mai, abans d’ara, havien estat tants mesos sense contacte amb el públic".

Durant el passat mes de juny estava previst l'estrena d'un nou espectacle, però donada la situació esdevinguda no va ser possible gestionar els visats dels artistes internacionals que havien d'incorporar-se, ni conviure ni assajar amb altres artistes. "Volem contagiar al públic d’aquest humor i optimisme tan necessari en aquests moments. Ara més que mai hem estat conscients que sense el públic no som res i res és possible. Aquest retrobament representa molt per a nosaltres", diu afegeix Louisa Raluy.

L'espectacle inclou números aeris, molts d'ells de risc i d'equilibris impossibles. Un estil de circ proper al dels anys 30, qu enguany compta amb l'actuació -en exclusiva- dels Hermanos Cedeño. Arribats directament de l’Equador, actuen per primera vegada a L'Estat espanyol i ho faran amb un numero acrobàtic.

La companyia oferirà la promoció Happy-Friday, tots els divendres fins el 2 de maig, amb un 50% de descompte en el preu de l'entrada per famílies nombroses i monoparentals; així com persones amb discapacitat; i titulars del carnet jove i persones jubilades.

Degut a la situació de pandèmia, l'espectacle -d'una hora i mitja, sense descans-, evitarà el contacte entre el públic en tot moment. De fet, tot l'equip del circ porta màscara i ha estat format en els protocols que cal aplicar. Després de cada funció s'higienitzen les graderies i les zones comuns.

