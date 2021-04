FOTOS | El Nadal arriba el mes d'abril al Racó del Campanar

Llums, estels i una explosió de colors. El Nadal ha tornat un vespre d'abril a Sabadell: la façana de l'església de Sant Fèlix, a la banda del Racó del Campanar, s'ha vestit dels colors festius de l'últim mes de l'any.

No és pas cap déjà-vu. Tampoc un espectacle de carrer. Sabadell ja s'està preparant per les festes del 2021 i els tècnics han fet proves d'il·luminació de Nadal durant aquest vespre. De fet, l'Ajuntament ara no està concedint llicències per l'organització d'activitats al carrer, a causa del repunt de contagis de Covid-19.

Es tractarà d'una altra novetat? L'any passat s'inaugurava per primer cop un pessebre gegant a la plaça de Sant Roc, sent un dels elements estrella del primer Nadal marcat per la Covid a Sabadell. Es tractava d'una creació de 360 graus feta de fusta preparada per la intempèrie i amb plafons de porexpan i poliestirè. També per primer cop, els Reis d'Orient van pernoctar uns quants dies a la Fira Reial de Sabadell perquè tots els infants els poguessin visitar per torns.

De cara al Nadal del 2021, de ben segur que la Covid-19 ja no serà la protagonista de les festes. I Sabadell ja es prepara per entomar unes noves festivitats a vessar de tradició i gaudi.

