Comerç cara a cara: Estil propi

Fa 27 anys, Gabriela Jiménez va engegar el seu negoci perquè confiava en ella i en la seva potencialitat. Era el primer pas. Amb molta formació acadèmica i experiència pràctica, només calia creure en la seva professionalitat per no haver d’anar a la cua de l’atur. No li ha anat pas malament i, després de superar nombroses crisis, sap que pot amb tot el que pugui venir. Primer, va viure de ple la crisi del tèxtil a Sabadell, quan treballava al sector mentre cursava els seus estudis de perruqueria.

Després, la bombolla immobiliària del 2008. Més tard, la crisi de l’IVA que afectava els salons de perruqueria, que s’elevava a un 21%. I poc més tard, a una pandèmia mundial. El secret per no defallir? Formació, innovació i positivisme. A més d’apassionar-te per la professió: “Em fascina quan encerto amb el canvi, els cabells poden transformar l’actitud i la fisonomia d’una persona”, sosté. És aleshores quan se sent realitzada. No és partidària de fer talls especialment arriscats, creu més en el joc del tint.

I per aconseguir una bona feina, la inspiració l’ha d’enxampar treballant, com a qualsevol altre artista. Té com a filosofia de vida aferrar-se a la part més positiva de la seva professió i mirar només de reüll la part més difícil per no caure amb la mateixa pedra. I formació, formació i formació. “Soc una emprenedora i estudiant, no podem parar d’aprendre noves tendències”, sosté la Gabriela, que creu que aquest és el secret de l’èxit.