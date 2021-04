Sabadell injecta més diners a les escoles per a material escolar per a alumnes vulnerables

Els infants i joves vulnerables de Sabadell el curs vinent tindran a disposició una beca de 69 euros per gastar en llibres i material escolar. A causa de la Covid, és la xifra més alta que s’ha destinat mai a aquesta subvenció, que iguala els diners destinats aquest curs. Els 440.000 euros de pressupost ordinaris s’inflaran amb 75.000 euros més, tal com anunciarà l’Ajuntament en els pròxims dies en roda de premsa.

Ho va avançar el regidor d’Educació, Manuel Robles, en el ple municipal d’aquest mes d’abril. La partida pretén “igualar l’accés als recursos” per a tots els alumnes i “minimitzar la bretxa”. Va dirigit a famílies de centres educatius públics i concertats que han patit l’impacte econòmic de la Covid, per a alumnes d’estudis de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i educació especial.

Beques amb retard

El nombre de beques sol·licitades per al curs actual va augmentar significativament a causa de la pandèmia. La partida municipal de diners destinada a material escolar i llibres, però, es va congelar respecte al curs anterior, en 440.000 euros. El pla de xoc contra la Covid de l’Ajuntament no va destinar més recursos per a material escolar. És per això que, a causa de l’augment de sol·licitants, els diners percebuts per cada família vulnerable es van reduir aquest curs.

Per arreglar-ho, l’Ajuntament atorgarà una subvenció directa als centres educatius de 75.000 euros. Està previst, tal com assegurava Robles, que arribin pròximament. L’oposició, tot i que va titllar de “falta de previsió” no incloure en el pla xoc la partida, celebra que l’augment de diners es consolidi en el pressupost del curs vinent.

