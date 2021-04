Antonio Hidalgo: "Hem retallat un punt amb la salvació"

Les valoracions del tècnic arlequinat després de l'empat davant el Cartagena (1-1)

L'expulsió de Jaime, decisiva?: "Quan aquestes alçades del partit jugues amb un jugador menys tot és més complicat. Hem començat bé i el que teníem previst ha sortit com volíem. Hem fet una bona primera meitat fins al nostre gol, però això és el que passa quan estàs allà baix, que els partits es fan molt llargs. Després de l'empat hem ajustat alguna cosa, però després de l'expulsió els jugadors han entès el que tocava. Un punt més a prop de la salvació i tot s'ha de veure amb una perspectiva".

La supervivència de l'equip: "Aquí tothom volia els tres punts, queda un partit menys i hem retallat un punt amb la salvació. Hem de continuar insistint. L'equip fa moltes coses bé, però hem d'administrar molt millor algunes situacions, no ens queda una altra".

Regust amarg, després d'una bona primera meitat: "Al final el que val és el resultat. El pla que teníem al cap ha sortit. Només val sumar de tres en tres, però hi ha moments de tot. Estem una mica més a prop de la permanència i anirem a Fuenlabrada divendres per als tres punts".

El VAR, novament protagonista: "És una eina pel futbol que està bé pel futbol. A mi no m'agrada, però la tenim i els àrbitres són els encarregats d'interpretar les situacions. Avui, en aquest aspecte ha estat bé, però el que no he entès massa han estat els sis minuts que han donat al final".

Nou empats consecutius a la Nova Creu Alta: "Competeixes contra qualsevol rival de la categoria, però hi ha determinats moments, com per exemple els dies davant l'Albacete i el Lugo per sumar de tres. No és normal empatar nou partits a casa i menys de manera consecutiva".

La reaparició d'Álvaro: "Ha estat una pena aquesta lesió. Avui reapareixia després de tres-quatre setmanes. És un jugador amb molta qualitat que interpreta molt bé en aquesta última part del camp. Sap que ens ha de donar gols i treball. Esperem que d'aquí a final de temporada arribin".

